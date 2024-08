Cão da PM encontra drogas em galpão usado como ‘loja’ do tráfico

Dois homens, sendo um foragido da Justiça, foram presos na terça-feira (27) por tráfico de drogas. A dupla estava em um galpão invadido na Mooca, na zona leste de São Paulo. Os criminosos usavam o local, batizado de “loja” para guardar mais de 3 mil porções de drogas. A descoberta partiu de policiais militares, com a ajuda do cão farejador Machi, que indicou a localização exata do entorpecente.

Após as investigações da Polícia Civil, que identificaram que o imóvel era usado pelo tráfico de drogas, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão. Os militares foram ao endereço com o objetivo de cumprir as ordens judiciais. Ao chegar, a equipe solicitou o apoio do corpo de bombeiros para a abertura de dois portões de ferro.

A dupla que estava no local foi detida. Ao vistoriar o imóvel, o cão policial indicou um duto de ventilação, onde a equipe encontrou parte das drogas. Foram apreendidas 725 porções de maconha, 500 de cocaína e mais de 1,8 mil pedras de crack. Uma pochete e um saco usados para guardar o entorpecente também foram apreendidos, além de R$ 2 mil em espécie e balanças de precisão.

O caso foi registrado como captura de procurado e tráfico de drogas no 8º Distrito Policial (Brás).