Cão da PM encontra ‘casa bomba’ na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar estourou uma “casa bomba” e apreendeu grande quantidade de drogas durante uma operação de combate ao crime organizado na quinta-feira (20), no jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Um cão farejador do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) indicou a localização dos entorpecentes.

As equipes policiais da Força Tática e do 5º Baep iniciaram a ação conjunta com o objetivo de impactar financeiramente as organizações criminosas, além de combater o tráfico de drogas e capturar foragidos da Justiça na região.

Durante o patrulhamento, um dos cães direcionou os policiais para uma casa vazia. Em seguida, os militares observaram imóvel, supostamente abandonado, e entraram no local.

No local, foram encontradas quase 500 porções de maconha, 370 de cocaína, pedras de crack e ecstasy. Além disso, havia balanças de precisão, uma maquina para selar as embalagens e a contabilidade do tráfico. O material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e apreensão/localização de objeto no 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Agora, a polícia paulista prossegue com as investigações para identificar os suspeitos e descobrir a origem da droga.