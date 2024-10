Cão da PM ajuda a encontrar meia tonelada de droga em caminhão em Embu das Artes

A Polícia Militar, com a ajuda do cão policial Colt, encontrou meia tonelada de maconha escondida nos tanques de combustível de um caminhão. A abordagem foi realizada na rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, na sexta-feira (4).

Policiais militares do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) estavam em uma operação contra o tráfico de drogas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, quando abordaram um veículo de origem estrangeira.

No mesmo momento, o cachorro da PM mudou de comportamento e indicou que havia drogas no caminhão. Ao vistoriar os tanques de combustível do automóvel, as equipes encontraram centenas de tabletes de maconha, que totalizaram 500 quilos.

O motorista foi preso em flagrante. O veículo e as substâncias ilícitas foram apreendidas e o caso, registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial de Itapecerica da Serra.