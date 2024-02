Cantora norueguesa Sigrid faz única apresentação em SP

Com dois álbuns aclamados pela crítica em seu currículo, Sucker Punch (2019) e How To Let Go (2022) e shows nas maiores arenas mundiais, a cantora norueguesa Sigrid é uma das principais artistas pop de sua geração. Compositora de grande canções pop “com o coração” e dona de uma voz rouca, que relembra grandes vocalistas de Stevie Nicks a Carole King e Freddie Mercury, a jovem de 27 anos conquistou todos os elogios que um jovem artista de uma pequena cidade na costa da Noruega jamais poderia ter imaginado. Com produção da 30e, Sigrid chega ao Brasil para uma única e inédita apresentação no dia 23 de maio, no Cine Joia, em São Paulo. A venda de ingressos começa no dia 23 de fevereiro, na Eventim.

Sigrid ilumina os palcos com suas atitudes inconformistas e progressistas em relação à feminilidade no pop e se tornou conhecida por seus shows ao vivo com alta energia. Podemos dizer que o único lugar onde Sigrid sente que pode realmente extravasar “todas suas emoções” é quando se apresenta ao vivo com sua banda.

Aclamado pela crítica especializada como “afirmador da vida” (NME), “impressionante” (Line of Best Fit) e “uma declaração pop impressionante” (Clash) – How To Let Go teve como base os elogios do álbum de estreia de 2019, Sucker Punch – hit top 10 – oscilando entre o single principal com toque disco, “Mirror”, e o rock alternativo emo da colaboração de Bring Me The Horizon, “Bad Life”. Assim como sua estreia, How To Let Go chegou às paradas norueguesas em primeiro lugar, enquanto no Reino Unido melhorou em relação à estreia de Sucker Punch em número 4, chegando até à segunda colocação.

Com 1,47 bilhão de streams globais (mais de 365 milhões deles são do Reino Unido), 1 milhão de álbuns vendidos mundialmente e ainda um certificado de platina com o hino pop-dance “Strangers”, Sigrid se consolidou como a ‘voz’ do pop alternativo.

Em 2024, a jovem norueguesa realiza um antigo desejo de se apresentar no Brasil, revelado em uma entrevista à imprensa brasileira, em 2021, após notar diversos pedidos dos fãs em suas redes sociais: “A frase ‘come to Brazil’ é um clássico em minhas redes!”, afirmou Sigrid na época.

Serviço:

SÃO PAULO

Data: 23 de maio

Local: Cine Joia

Abertura dos portões: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 250 (inteira)

Início das vendas: 23 de fevereiro, 11h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: terça-feira à sábado da 10h às 17h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Estádio do Morumbi – Endereço: Bilheteria 05 – Próximo ao portão 15 – Av. Giovanni Gronchi, nº 1866