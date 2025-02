Cantora holandesa, Josee Koning, lança álbum em parceria com Ivan Lins

Em um dia de primavera, durante uma caminhada em uma praia da Holanda. Foi assim que nasceu o disco ‘Doce Presença’. Josee Koning estava com o amigo Ivan Lins e os filhos dele, Cláudio e João, quando surgiram as primeiras ideias para criação deste álbum intimista, delicado e suave.

Com 12 faixas e uma atmosfera de bossa nova, ‘Doce Presença’ foi produzido por Ivan Lins em Portugal e lançado pela Zennez Records. “Conheci Ivan Lins através de Dori Caymmi após a gravação do meu primeiro disco em português ‘Tribute to Antonio Carlos Jobim’, e já são mais de 25 anos de amizade”, relembra a artista.

Entre as músicas escolhidas para compor o álbum estão as já consagradas ‘Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu), ‘Paciência’ (Lenine) e ‘Doce Presença’ (Ivan Lins).

Além de cantora, Josee Koning também é professora de música brasileira nos conservatórios de Amsterdã e Roterdã, sendo protagonista da música brasileira na Holanda. A paixão pela música brasileira surgiu nos anos 70, depois de assistir a um show de Elizeth Cardoso com Baden Powell, no Canecão, Rio de Janeiro. Na época, ela trabalhava como comissária de vôo da KLM, baseada na cidade. De lá pra cá, Josee já trabalhou com músicos brasileiros como Ivan Lins, Dori Caymmi, João Bosco, Nelson Faria e muitos outros.

Josee Koning leva a música brasileira para o mundo inteiro em turnês internacionais desde 1995. “Doce Presença” já está disponível nas plataformas digitais e também no site da artista www.joseekoning.com/ . Ouça: