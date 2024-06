Cantora Halsey revela que está doente e lança álbum: ‘Tenho sorte de estar viva’

Aos 29 anos, Halsey está se sentindo como “uma senhorinha de idade”. Em seu perfil no Instagram, a cantora norte-americana revelou que está tratando uma doença e que tem sorte de estar viva.

Ela não deixou claro qual o diagnóstico, mas marcou na postagem duas instituições, uma de leucemia e outra de lúpus. Junto com a revelação, a cantora anunciou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, chamado “The End”.

Na publicação, feita nesta terça-feira (4), Halsey mostrou etapas do tratamento, como a perda de cabelo, dores no corpo e também o processo de composição do novo trabalho.

Na legenda, ela escreveu: “Resumindo a história, tenho sorte de estar viva. Alongando a história, escrevi um álbum. Ele começa com ‘The End’. Saiu agora”.

“Me sinto como uma senhorinha de idade”, diz a cantora no vídeo. “Eu disse a mim mesma que só tenho mais dois anos para estar doente. Quando chegar aos 30 vou ter um renascimento, não estarei doente, vou ser supergostosa, ter muita energia e viver como eu vivia nos meus 20 anos”, disse.

Na letra do single que dá nome ao álbum, Halsey canta: “A cada dois anos, um médico diz que estou doente / Puxa um saco novo de truques e então eles colocam em mim / No começo, era meu cérebro / Depois um esqueleto com dor.”

Ouça: