Cantora Gica leva mais de 2 mil pessoas ao primeiro show da sua label

No último domingo aconteceu em São Paulo o primeiro show da label PAGODE DA GICA. Em um palco 360º e banda em formato acústico, Gica apresentou 5 horas de muito pagode em um show repleto de convidados como Salgadinho, Guga Nandes, Milthinho, Grupo Presença, Gamadinho e Bom Gosto. O show da label viajará por diversas capitais do país e no dia 02 de novembro desembarcaem Belo Horizonte/MG e dia 23 de novembro em Maceió/AL.

O PAGODE DA GICA surgiu em 2022. Até então, a artista era um nome desconhecido do mercado e estava prestes a iniciar uma carreira na música. Com poucos recursos e gravado com um celular no Jardim Iporanga, Grajaú, em São Paulo, o projeto viralizou e seu nome começou a pipocar no mercado.

O sucesso foi tanto que meses após a divulgação, em março de 2023, Gica gravou a PAGODE DA GICA 2, desta vez, na comunidade em que nasceu e foi criada, a Rocinha, e com o mesmo DNA do primeiro projeto. Os vídeos das duas edições viralizaram, alcançaram milhões de visualizações e a faixa “Lágrimas Vão e Vem” chegou a ser compartilhada pelo jogador Neymar Jr. e Richarlison, impulsionando ainda mais o sucesso do trabalho. Em dezembro de 2023 Gica gravou uma versão diferenciada do que, até então, era o Pagode da Gica. Esta foi a primeira vez que o projeto contou com a venda de ingressos e participações especiais.

Nascida na Rocinha, Rio de Janeiro, Gica se apaixonou pelo pagode por influência do seu pai que era um grande admirador dos grupos Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Através da Escola de Música da Rocinha, projeto social destinado a crianças e jovens da comunidade, aprendeu a tocar pandeiro aos 6 anos de idade. Aos 11 entrou nas aulas de cavaco, aos 12 aprendeu violão e, em seguida, percussão. Multi-instrumentista e compositora, iniciou sua caminhada artística em 2022 e se tornou uma sensação do pagode.

São mais de 1.4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 100 milhões de plays, uma agenda com uma média de 30 shows ao mês, mais de 68 milhões de visualizações no YouTube e parcerias com grandes nomes da música como Vitinho, Kamisa 10, Mc IG, Doce Encontro, Grupo Presença, Gaab, Thais Macedo, Lukinhas, MC Daniel, MC Ryan SP, Eliana de Lima, Vou Pro Sereno, Thales Lessa, Ana Feer, Andreassi, Darlan, dentre outros.