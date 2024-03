Cantora Geovana traz seu samba ao Sesc Itaquera

No dia 10 de março o Sesc Itaquera apresenta de forma gratuita e sem necessidade de ingressos o show de samba da cantora carioca Geovana. No repertório, músicas que são sucessos em rodas de samba de todo o Brasil e que fazem parte da trajetória de 50 anos de carreira da artista.

Clássicos do gênero de autoria de Geovana prometem agitar o público do Sesc Itaquera, como “Pisa nesse chão com força”, “Irene” e “Lã do meu cobertor”. Com participação da amiga Graça Braga, compositora e intérprete de sucessos do samba, Geovana apresenta as músicas que a consagraram como “Dama Negra do Samba Rock”.

Acompanhada de seu conjunto Tataruê, a artista canta as músicas do seu mais recente trabalho, “Brilha Sol”, lançado em 2020 e que contou com participações de Thaíde, Fabiana Cozza, Curumin, entre outros. Canções dos álbuns lançados desde o início de sua carreira e sucessos do samba deverão fazer parte da apresentação.

Compositora, Geovana já teve algumas de suas mais de 300 composições gravadas por artistas como Fundo de Quintal, Martinho da Vila e Clara Nunes, entre outros nomes importantes do samba.

Graça Braga

A sambista, compositora e intérprete Graça Braga tem em seu repertório canções de Clara Nunes e Elza Soares. Dona de uma voz marcante, Graça representa a força do samba paulista. Além de seus discos autorais, a cantora já homenageou em seus álbuns os artistas Martinho da Vila, com o disco de 2020 “O samba de Martinho da Vila”, e o compositor carioca Candeia, com “Dia de Graça – o samba de Candeia”, lançado em 2011, com participações de Leci Brandão e Marcos Sacramento.

Em seus mais de 40 anos de carreira, Graça Braga já se apresentou com grandes nomes da música brasileira, como Wilson Moreira, Fabiana Cozza, Beth Carvalho e Dona Ivone Lara.

Serviço

Geovana – participação Graça Braga

10/03/2024, domingo, às 15h

Local: Palco da Praça de Eventos

Livre – Grátis

Informações: sescsp܂org܂br/unidades/itaquera

Sesc Itaquera | Informações

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: Quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: quarta a sábado: R$ 6,00 (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12,00 (outros). Domingos e feriados: R$ 12,00 (credencial plena), R$ 24,00 (demais públicos)

1.060 vagas.