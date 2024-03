Cantora Anna Torres se apresenta em São Paulo

Radicada em Paris há 23 anos e com uma carreira internacional respeitada, Anna Torres é dona de uma potência vocal diferenciada e já foi comparada às grandes divas do jazz mundial. Em um evento comemorativo da Prefeitura de São Paulo em parceria com políticas LGBTI, a cantora se apresentará no centro de São Paulo, no Largo do Arouche, dia 31 de março a partir das 18h no projeto “Festivamente”.

No Show “Um Mundo Diferente”, título de seu mais novo EP e da música que fez para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Anna, mesmo sendo uma artista do mundo, faz questão de celebrar sempre suas origens maranhenses.

Além das canções de seu novo EP, a artista promete também clássicos da música francesa que fazem parte do seu CD anterior: VOILÀ PARIS! para agitar os paulistas e toda comunidade LGBTQIA+. “Galera de São Paulo, que saudade eu estava de vocês. Amo essa cidade e me apresentar aí no projeto “Festivamente” pra tanta gente incrível será especial demais. Espero todos vocês, hein! Até lá!”, convida Anna Torres.

Vale ressaltar que no último dia 8, Anna ganhou o Prêmio ”Mamacitas Latinas” em Paris e dia 9 o ”Award Suisse” da Revista suíça Network. Com brilho nos olhos, voz marcante e muitos sonhos na cabeça é assim que segue Anna Tores, cantando e levando sua arte, sua terra e suas lutas ao mundo. Brava e valente, como uma legítima heroína da poesia de Gonçalves Dias.