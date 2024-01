Cantor Salgadinho cai do palco e assusta público durante show; assista

O cantor Salgadinho assustou os fãs na tarde deste domingo, 14. Enquanto fazia um show no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, o cantor calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura. Apesar do susto, o próprio músico foi às redes sociais contar que já estava bem, aproveitando para fazer humor da situação.

No vídeo, lê-se: “e eu que caí do palco no show de hoje? Quase foi um desastre, mas deu tudo certo”, escreveu. Logo depois, vê-se a cena da queda com um detalhe que divertiu o público: com um Salgadinho já caído e fora da visão da plateia, ouve-se um grito do microfone: “O quê que é isso?!”.

Veja:

Em seguida, o cantor aparece já no camarim recebendo um atendimento inicial. Ele explicou melhor o que houve: “O pano subiu, e eu imaginei que fosse o palco… e aí eu caí de lá de cima!”. Na legenda da postagem, escreveu: “no fim, deu tudo certo, e eu fiz mais 1h30 de show pra galera”.

Nos comentários, fãs e amigos mandaram recados a Salgadinho: “Príncipe, quase mata a gente do coração! Mas voltou na postura e continuou o show com muito profissionalismo”, elogiou uma seguidora. Outra, vendo que o cantor teve apenas ferimentos leves, brincou com a situação: “Misericórdia. Pareceu o Mário entrando pelo encanamento”.