Cantor Pablo anuncia mudança na carreira

Pablo anunciou mudança na carreira e pausa nas músicas de ‘sofrência’ em suas redes sociais.

No Instagram, o cantor afirmou que vai parar com a sofrência, as músicas românticas e tristes. “Eu decidi que eu vou parar com a sofrência. Pelo menos até esse momento, é o que eu penso em fazer”.

Ele revelou que já pensava na mudança e tomou a decisão após conversar com a esposa e equipe.

Pablo também agradeceu o apoio dos fãs durante sua carreira. “Eu quero agradecer a todos os meus fãs, acho que é uma obrigação minha vir aqui dar uma satisfação a vocês sobre essa decisão que eu tomei. Espero que vocês entendam. Pra mim, chega de sofrência”.

Nos comentários, a notícia dividiu opiniões. “Cante o que você quiser! Seu talento é maior que qualquer ritmo!”, afirmou um seguidor. “Não entendo e não aceito”, reclamou outro. “Pode parar com essa conversa besta”, brincou mais um.