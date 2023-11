Cantor Marcio Augusto faz show acústico na Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André

Na última sexta-feira (24 de novembro), o auditório da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André recebeu o show acústico Marcio Augusto & Rock Band.

Com uma plateia de cerca de 70 pessoas, o músico andreense fez uma apresentação intimista e cantou vários sucessos de diversos artistas, além de belíssimas canções de sua autoria.

Marcio Augusto já participou de vários shows e apresentações, inclusive ao lado de grandes nomes da música brasileira. Foi músico instrumentista na trilha sonora do programa Jovens Tardes, apresentado pela cantora Wanessa Camargo; interpretou sucessos de Johnny Rivers para a coletânea “As 100 Mais do Século”, da gravadora Universal Music e teve participação no projeto The Originals.