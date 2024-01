Cantor Guga Nandes invade roda de samba no Rio de Janeiro

Na tarde do último domingo (21), o cantor e compositor Guga Nandes subiu o Pão de Açúcar para se apresentar no UMusic in Rio – Verão 2024, evento realizado pela Universal Music Brasil e o Parque Bondinho Pão de Açúcar, em parceria com a Smart Fit. Durante o show do grupo Papo de Quintal, o cantor invadiu a roda de samba e o público pôde contemplar um repertório com clássicos do pagode e sucessos da carreira do artista.

“Foi muito especial. O Rio de Janeiro é mágico! Assistir a todos cantando e se divertindo em um ambiente tão alegre e descontraído, foi muito especial e emocionante para mim”, comenta.

O UMusic in Rio – Verão 2024, que acontece entre os dias 10 de janeiro e 25 de fevereiro e faz parte da programação da Campanha Vem Viver o Verão do Parque Bondinho, oferece aos cariocas e turistas a oportunidade de experimentar momentos únicos e, consequentemente, admirar um dos mais belos cenários do mundo.