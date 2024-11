Cantor Francis apresenta show com experiência multissensorial em São Bernardo

No dia 01 de dezembro de 2024 (domingo), às 18h30, o talentoso artista Francis ( @francis.musica ) apresenta seu show Chegada no Teatro Martins Pena em São Bernardo do Campo (SP), com entrada gratuita e tradução em LIBRAS.

Chegada é uma jornada emocional que reflete a trajetória artística do cantor, que parte de músicas profundas e existenciais, passando por momentos de leveza e culminando em uma reflexão sobre a busca pela felicidade. A performance propõe uma vivência sensorial através das composições que tocam em temas universais, como relações humanas, frustrações, desejos e, acima de tudo, a liberdade de ser.

Francis, que encontra na música uma forma de expressão potente para suas vivências enquanto pessoa LGBT+, transmite nas suas letras a cura para suas próprias dores e a força de se expressar sem restrições. “Minha música não propõe gênero, nem idade. Ela busca ser homogênea e tratar de temas universais, como as relações humanas, suas frustrações, desejos, liberdade, cumplicidade, o amar e ser livre”, comenta o artista.

Com um estilo musical ideológico e profundamente humano, Francis enaltece a beleza das falhas, celebrando-as e expondo-as de maneira genuína. Sua arte também se entrelaça com as artes visuais, criando um espetáculo imersivo que reflete sua evolução pessoal e artística.

Em uma edição especial para o projeto, o cenário do show será enriquecido com projeções dos videoclipes de Francis, incluindo “Verão Solar”, sua colaboração com a cantora Drag Queen Leyla Diva Black, conhecida por ser defensora do veganismo e das causas LGBTQI+.

Além disso, o projeto contará com a distribuição gratuita de 50 “fanzines”, feitos artesanalmente, contendo as citações das músicas do show e um QR code que direciona para as plataformas de streaming onde é possível ouvir as músicas do artista. Esses fanzines serão sorteados entre o público presente.

Morador de São Bernardo do Campo, Francis cresceu imerso nas artes, com uma forte influência de seu pai, que era ator e escritor, e que produzia seus próprios livros com a ajuda de Francis, que se encarregava da diagramação e ilustrações. Essa ligação com a arte se reflete em sua música e no trabalho multifacetado que ele apresenta.

Compositor e produtor musical, Francis tem suas músicas disponíveis nas principais plataformas digitais, em produções independentes e colaborações pelo selo Kalind Music de Pedro Canaan.

Serviço: Espetáculo “Chegada”

Com Francis

Sinopse: “Chegada” propõe uma viagem pela trajetória de composições do artista, que começa com músicas existenciais, complexas e românticas, segue em uma crescente, ao passar por uma sensação de leveza, e chega a uma espécie de ápice, ao devanear sobre a felicidade.

Duração: 45 minutos.

Classificação Livre – Grátis – Tradução em LIBRAS

Quando: 01 de dezembro de 2024 (domingo) – Horário: 18h30

Onde: Teatro Martins Pena – Endereço: Praça Marquês de Alegrete, 44 – Vila Goncalves, São Bernardo do Campo – SP

Acessibilidade: Sim (Rampa de acesso)

Capacidade: 202 lugares

Estacionamento: Não