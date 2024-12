Cantor é preso por abusar e engravidar a enteada de 13 anos

Na última terça-feira, 17 de outubro, um cantor de arrocha de 30 anos foi preso no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, após denúncias que revelaram sua suposta participação em abusos sexuais contra sua enteada de apenas 13 anos.

A delegada Juliana Tuma, responsável pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que as investigações tiveram início em agosto deste ano. O processo foi desencadeado quando a tia da adolescente registrou um Boletim de Ocorrência, alegando que a jovem havia sido abusada sexualmente pelo padrasto e que estava grávida em decorrência desses atos.

“As apurações começaram imediatamente e constatou-se que o indivíduo não apenas engravidou a enteada, mas também a mãe da vítima. Diante das evidências, solicitamos a prisão preventiva do acusado”, detalhou a delegada Tuma.

A autoridade policial acrescentou que o suspeito vinha perseguindo a vítima, o que levou à solicitação de uma medida protetiva urgente. Desde agosto, ele era considerado foragido e deixou de comparecer aos eventos musicais nos quais costumava se apresentar.

Na terça-feira, as autoridades receberam informações sobre a possível localização do cantor em uma unidade de saúde no mesmo bairro onde ocorreu sua prisão. A equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Fabiano Rosas, junto com a 25ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), conseguiu encontrá-lo nas proximidades.

O homem enfrentará acusações de estupro de vulnerável e será levado a uma audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Esse caso se soma a outras situações alarmantes envolvendo abuso sexual na região, destacando a necessidade urgente de proteção e medidas efetivas para salvaguardar as vítimas.