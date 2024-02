Cantor é notificado pelo Ministério Público após fala supostamente homofóbica na Bahia

O Ministério Público da Bahia notificou, neste domingo (11), o cantor Deivisson Nascimento, conhecido como Oh Polêmico, para que explique, em 24 horas, a fala supostamente homofóbica durante a passagem do trio elétrico no circuito Dodô, no Carnaval de Salvador, na noite de sexta-feira (9).

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que o artista teria parado o trio para criticar homens que estavam se beijando durante a festa.

“Fazendo uma festa da porra e um monte de homem se beijando. Cheio de mulher aqui”, ele disse.

Depois da repercussão negativa, o cantor pediu desculpas a quem não entendeu o que ele disse e negou ser homofóbico.

Oh Polêmico afirmou que usou uma gíria comum nas comunidades para chamar a atenção para brigas que estariam acontecendo durante o percurso. Ele garantiu que ninguém estava se beijando no momento.

Também disse que apoia a comunidade LGBTQIA+. Depois da polêmica, postou as cores da bandeira gay nas redes sociais.

O STF (Supremo Tribunal Federal) enquadrou, em 2019, a homofobia e a transfobia na lei dos crimes de racismo.