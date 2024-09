Cantor Daniel vai apresentar programa sertanejo na Globo

Uma mistura de Bem Sertanejo, quadro apresentado por Michel Teló no Fantástico entre 2014 e 2019, e o Som Brasil, programa de música regional que foi ao ar nos anos 1980, com Rolando Boldrin no comando. Assim vai ser a atração sertaneja que a Globo já começa a produzir para estrear em 2025.

A Folha de S.Paulo apurou que o programa, ainda sem nome definido, será apresentado pelo cantor Daniel. As gravações serão em São Paulo, e parte da equipe de produção terá uma sala no mesmo andar do Encontro com Patrícia Poeta, na sede da emissora, na Vila Cordeiro.

Daniel, que falou em recente entrevista sobre os desafios do sertanejo no mercado atual, irá fazer entrevistas e apresentar números musicais com seus convidados, em um cenário em estilo country. A ideia é ir na toada do antigo programa de Boldrin: performances de artistas, moda de viola, contação de causos e histórias relacionadas ao mundo rural e à música de sua gente.

O programa semanal será exibido aos domingos, entre o Globo Rural e o Esporte Espetacular. A direção mira o público cativo do sertanejo, ritmo mais ouvido do país, e também busca conquistar o mercado publicitário do agronegócio. A reportagem entrou em contato com a Globo e assessoria do próprio Daniel e não obteve respostas.