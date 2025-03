Cantor coreano visita 6 cidades brasileiras para evento inédito celebrando os doramas

No mês de março, o K-DRAMA in Concert chega ao Brasil para celebrará a febre dos dramas coreanos entre os dias 13 e 22, em 6 capitais do país. O evento traz o cantor KISU, astro do K-pop, para interpretar grandes trilhas de produções famosas como Adorável Corredora e Pousando no Amor. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$50 (meia entrada) pelo site Clube do Ingresso.

Além das músicas de dramas, KISU promete performances emocionantes com seus lançamentos autorais e inéditos no Brasil. O público ainda terá a oportunidade de criar memórias inesquecíveis com o artista por meio de benefícios adicionais nos ingressos, como o Hug Time (uma sessão de abraços acolhedora após o show) e a sessão de Hi-Touch. Também estarão disponíveis experiências como soundcheck, fansign (sessão de autógrafos) e selfie com o cantor.

K-DRAMA in Concert será uma experiência imersiva no universo dos K-dramas. KISU interpretará canções que embalaram momentos icônicos de romances inesquecíveis e cenas de tirar o fôlego, conquistando o público brasileiro. O espetáculo promete transportar os fãs para dentro dessas histórias inesquecíveis. O evento celebra a popularidade dos K-dramas, que se destaca no Brasil, e busca proporcionar uma experiência única para os fãs se reunirem e viverem essa paixão de uma maneira especial e intensa.

A conexão de KISU com o Brasil se fortaleceu, sendo a 4ª vez do artista por aqui. Ele já participou de turnês pelo país, durante seu período como integrante do boygroup 24K, conquistando um público fiel. Sua voz marcante e talento versátil o tornaram um artista querido pelos brasileiros.

O evento é uma oportunidade imperdível para os apaixonados por K-dramas reviverem as emoções de suas séries favoritas em um formato pensado especialmente para as dorameiras.

A organização fica por conta da kin.stage, empresa brasileira que reúne os melhores especialistas na produção de concertos de artistas asiáticos no Brasil e conta com 13 anos de experiência no mercado.

Datas

São Paulo – Coquetel Exclusivo

Dia: 12/03 – Quarta-feira

Local: Rooftop K-Square – Rua Guarani, 266 – Bom Retiro – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-coquetel

Belo Horizonte

Dia: 13/03 – Quinta-feira

Local: Teatro Pio XII – R. Alvarenga Peixoto, 1679 – Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-belohorizonte

Goiânia

Dia: 15/03 – Sábado

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, 1013 – Santa Genoveva, Goiânia – GO

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-goiania

Fortaleza

Dia: 16/03 – Domingo

Local: Shopping RioMar Kennedy – Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy, Fortaleza – CE

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-fortaleza

São Luís

Dia: 18/03 – Terça-feira

Local: Parada64 – Av. Litorânea, 64 – Parque Atlantico, São Luís – MA

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-saoluis

Recife

Dia: 20/03 – Quinta-feira

Local: Teatro Boa Vista – R. Dom Bôsco, S/N – Boa Vista – Recife, PE

Ingressos:https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-recife

São Paulo

Dia: 22/03

Local: Rooftop K-Square – Rua Guarani, 266 – Bom Retiro – São Paulo, SP

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/kdramainconcert-kisu-saopaulo

Valores dos Ingressos

GOLD (inclui Show, Soundcheck com Q&A, Hi Touch (Hello Session), Fansign, Selfie, Hug Time) – R$400,00 (meia-entrada) | R$450,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

SILVER (inclui Show, Hi Touch (Hello Session), Selfie, Hug Time) – R$280,00 (meia-entrada) | R$330,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

SHOW – R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

FANSIGN com Photocard – R$120,00 (sujeito a taxa de conveniência)

SELFIE – R$110,00 (sujeito a taxa de conveniência)

HUG TIME – R$90,00 (sujeito a taxa de conveniência)

HI TOUCH + HELLO SESSION – R$60,00 (sujeito a taxa de conveniência)

Horários:

16h30 – Soundcheck

17h – Fansign

18h30 – Hi Touch (Hello Session)

19h- Show

20h30 – Selfie

21h – Hug Time

MEIA ENTRADA

De acordo com a Lei Federal 12.933 e o Decreto 8.537 tem direito a meia entrada: