Cantareira Norte Shopping recebe encenação de A Paixão de Cristo em cordel na Sexta-feira Santa

Na Sexta-feira Santa, dia 29 de março, às 20h, o Cantareira Norte Shopping terá mais uma vez a encenação da Paixão de Cristo, um evento emocionante que já faz parte do Calendário Oficial da Cidade de São Paulo e acontece há 24 anos. O espetáculo é gratuito e acontecerá no estacionamento do empreendimento e a expectativa é receber mais de 8 mil expectadores.

Entre elenco e produção, são mais de 80 pessoas que fazem parte do trabalho realizado por coletivos culturais da região, como Instituto Mensagem de Paz, Cia de Teatro Monfort, Instituto Leão da Tribo de Judá, e MOCUPIJA (Movimento de Cultura Pirituba Jaraguá).

Ao longo de mais de duas décadas de realização, o evento se destacou pela comoção de toda a comunidade em sua preparação e apresentação. Um dos principais diferenciais deste ano é a reestruturação do texto como Literatura de Cordel, além da utilização de cenários interativos.

O enredo explora todas as etapas da vida de Jesus, desde o “sim” de Maria, os milagres e curas, que tanto incomodaram e colocaram o poder humano em xeque, a morte e a Ressurreição, ápice da fé cristã.

A peça é dividida em três atos: Vida de Jesus, Morte e Ressurreição e, nesta edição, contada através da cultura popular brasileira do Cordel. “Já fizemos outras apresentações no empreendimento e o espetáculo sempre é um sucesso, atrai famílias inteiras para um momento de alegria e renovação de esperança”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Encenação da Paixão de Cristo no Cantareira Norte Shopping

Quando: 29 de março

Horário: às 20h

Local: estacionamento externo do shopping

Redes sociais do espetáculo: Facebook: @apaixaodecristosp e Instagram: @apaixaodecristosp

Funcionamento do Shopping

Aberto diariamente das 10h às 22h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba