Cannabis e o tratamento da insônia

Um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. O mesmo estudo destaca que aproximadamente 73 milhões de pessoas enfrentam diariamente os efeitos da insônia no Brasil. Com inúmeros tratamentos à disposição, um dos mais eficazes tem substancias à base de cannabis como agente, tratando a insônia por meio da interação do sistema endocanabinoide (SEC).

Neste caso, a indução ao sono pode ocorrer por meio do aumento dos níveis de canabidiol (CBD), substância encontrada na cannabis, no organismo, promovendo o relaxamento e reduzindo a ansiedade, facilitando a transição para o sono. Outro ponto é a redução da latência do sono, que reduz o tempo que o indivíduo leva para adormecer e beneficia aqueles que têm dificuldade para dormir rapidamente.

Segundo o médico especialista em cannabis medicinal, Daumiro Tanure, Coordenador do Pronto Atendimento Espaço Saúde da Santa Casa de Curitiba, Membro da SBEC – Sociedade Brasileira do Estudo da Cannabis Sativa e médico do Centro de Acolhimento em Terapia Canabinoide Anna, o canabidiol também contribui diretamente para o aumento do tempo de duração do sono.

“Uma das principais vantagens é a duração do sono, permitindo que as pessoas durmam por períodos mais longos. A qualidade também melhora, tornando o sono mais profundo e restaurador”, destaca Tanure. Outro ponto positivo do canabidiol é redução da ocorrência de pesadelos, beneficiando, por exemplo, pessoas que sofrem com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) ou outras condições que causam pesadelos frequentes.

O canabidiol também tem efeito relaxante ao acalmar a mente e o corpo, trazendo resultados significativos, comprovados em diversos estudos, para aqueles que sofrem de insônia relacionada ao estresse ou à ansiedade. “A modulação do ritmo circadiano também é afetada. O canabidiol pode ajudar a equilibrar esse ritmo, promovendo um sono mais regular”, completa Tanure.