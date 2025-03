Canja com Canja traz shows apenas com cantoras nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (26), o saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe o projeto Canja com Canja especial do Mês das Mulheres Andreenses, a partir das 19h, com uma programação totalmente composta por mulheres. A iniciativa, que promove apresentações de músicos da região toda última quarta-feira do mês, tem como objetivo ser uma vitrine permanente da produção musical local e também um espaço de encontro de estilos e de gerações de músicos da cidade.

A programação desta quarta-feira traz as cantoras Amanda Gasparetto (@agaspa.music), Aria Onírica (@a.aria51), Tuany (@tuanymusicc) e a banda de rock Sabonete com Pentelho, além da tradicional canja (com opção vegana) para fazer jus ao nome do projeto – já que “canja” é uma expressão muito comum no universo musical e significa uma pequena mostra da produção do artista.

A cantora, compositora e educadora Amanda Gasparetto é graduada em licenciatura em Música pelo Centro Universitário Claretiano e é formada em Sonoplastia pela SP Escola de Teatro. Em 2017 começou a apresentar seu projeto solo autoral de canções, tendo passado por eventos e locais como Sonora – Festival Internacional de Compositoras no Sesi de Mariana (MG), Casa Teatro de Utopias, Sarau As Mina Tudo no Jazz B e Festival Satyrianas, em São Paulo.

Na sequência, acontece a apresentação da cantora Aria Onírica, que também é produtora cultural e multiartista, residente da cidade de Santo André. Em seu show, Aria apresenta sua ligação com o lúdico e com o fator místico dos sonhos: o mundo onírico. Em seu repertório, a cantora traz referências da MPB, indie pop, rock psicodélico, neo soul e jazz.

Com voz potente, densa e cheia de história para cantar, Tuany, também de Santo André, se apresenta em seguida. Inspirada por artistas como Marisa Monte, Lana Del Rey, Chico Buarque, Mutantes e Gal Costa, Tuany mistura as harmonias e letras mais elaboradas da MPB com batidas e riffs mais pesados do Rock. Suas letras têm uma visão mais melancólica e profunda sobre a vida, amor e a existência. Em seus shows, a artista mistura seu repertório autoral com versões de músicas que são grandes influências para Tuany, como Os Mutantes, Novos Baianos, Heart e Led Zeppelin.

Para fechar a noite, o Canja com Canja traz o show dinâmico e cheio de energia da banda de rock irreverente e autêntico Sabonete com Pentelho, que se apresenta com a voz potente da cantora Aline Alvarenga.

As inscrições para músicos interessados em participar das próximas edições estarão abertas até de 25 de outubro pelo link abaixo.

Serviço

Canja com Canja | Especial Mês das Mulheres Andreenses

Data: 26/3 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro



Crédito:Divulgação Amanda Gasparetto

Crédito:Divulgação Aria Onírica

Crédito:Divulgação Sabonete com Pentelho