Canil da GCM de São Caetano faz a alegria da garotada na Casa Ronald McDonald ABC

No último sábado (12/10), comemorou-se o Dia das Crianças e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano proporcionou uma tarde pra lá de especial para as crianças da Casa Ronald McDonald ABC, em Santo André. O evento foi proporcionado pelo Canil e o destaque ficou por conta dos cães Chase (Pastor Belga de Malinois) e Grow (Pastor Alemão), que encantaram a todos, com habilidades impressionantes de obediência, detecção e guarda e proteção.

“A GCM tem o ideal de servir à sociedade de diversas formas, e ações como essa reforçam nosso papel social. Ver o sorriso no rosto das crianças ao interagir com nossos cães e participar dessa experiência é motivo de grande satisfação para todos nós”, destacou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto

A garotada interagiu com os cães, tirou fotos e viveu a emocionante experiência de andar nas viaturas do Canil. “Foi um dia inesquecível”, disse uma das crianças da Casa Ronald McDonald ABC.

Além da apresentação do Canil da GCM, o evento contou com exposição de carros antigos, atividades lúdicas, entrega de brinquedos e doações para entreter a meninada. A Casa Ronald McDonald ABC oferece suporte integral a crianças e adolescentes no tratamento contra o câncer, juntamente com suas famílias.

“A ação reafirma o papel do Canil da GCM de São Caetano do Sul de não apenas proporcionar a segurança, mas também de promover momentos de alegria para a criançada. foi realmente um dia inesquecível”, enfatizou o inspetor-chefe Alexandre Cortez, comandante da Inspetoria Canil.