Candidatura de Gilvan ganha força com a confiança da nossa gente

A cada dia de campanha Gilvan, candidato a prefeito de Santo André com apoio de Paulo Serra, tem recebido mais manifestações de carinho pelas ruas da cidade. Neste domingo, ele rodou diversas regiões e constatou a sensação que está na boca da população, de que vai dar certo de novo.

“Estamos ouvindo muitas pessoas, apresentando nossas propostas e o que mais temos ouvido é que todo mundo quer a continuidade do trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra. Nossa candidatura representa justamente isso, temos uma forma muito parecida de governar e vamos seguir o trabalho que transformou Santo André nos últimos sete anos e meio”, ressaltou Gilvan.

O prefeiturável teve agenda repleta de atividades, caminhou ao lado do prefeito Paulo Serra e de candidatos a vereador pela região da Vila Luzita, pela Comunidade Bougival, na Vila Tibiriçá, além de visitar o Festival do Morango, Churros e Chocolate no Parque Ipiranguinha. Ele ainda passou pelo Jardim Cristiane em caminhão de som e participou de cultos religiosos.

“Está muito claro que as pessoas querem o Gilvan, querem que o trabalho continue e essa é a sensação que estamos tendo nas ruas. A campanha está ganhando corpo, cada vez mais manifestações de apoio e não tenho dúvidas nenhuma de que vai dar certo de novo”, garantiu o prefeito Paulo Serra.