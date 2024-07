Candidatos podem pedir devolução de taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado

Os candidatos que não puderem participar do CNU (Concurso Nacional Unificado) podem pedir a devolução da taxa de inscrição a partir desta sexta-feira (5). O prazo final vai até domingo (7).

O pedido deverá ser feito pelo site do CNU, que é organizado pela Fundação Cesgranrio, na aba de “Solicitações”. O candidato precisa ter login e senha do portal Gov.br.

Em entrevista nesta quinta-feira (4), a ministra Esther Dweck, do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) anunciou novo cronograma da seleção, conhecida como “Enem dos Concursos”.

As provas foram mantidas para o dia 18 de agosto. Os resultados finais, porém, serão divulgados no dia 21 de novembro deste ano e as convocações ficarão para janeiro de 2025.

Entre as principais mudanças está um decreto que permite a aplicação extraordinária das provas do concurso em data diferente da prevista originariamente no edital, nos casos em que eventos excepcionais e imprevisíveis que comprometam a infraestrutura logística e inviabilizem a aplicação do exame no local determinado.

A regra poderá ser utilizada apenas em casos que houver um total de afetado que represente ao menos 0,5% dos inscritos, mas ficarão restritas a candidatos daquele local.

O CNU foi adiado de maio para agosto por causa das fortes chuva no Rio Grande do Sul, que colocaram o estado em situação de calamidade pública e afetaram diversas cidades, deixando os moradores com suas casas alagadas e desabrigados.

Na entrevista coletiva, a ministra afirmou que as provas estão em um local, único, seguras, com vigilância 24 horas por dia. Segundo ela, o prazo curto -de apenas dois dias- para pedir alteração do local de prova é para que possa haver a organização dos candidatos e a reorganização da distribuição das provas.

São 2,65 milhões de candidatos inscritos, que concorrem a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

As provas serão realizadas de manhã e à tarde. A prova da manhã começará às 9h (horário de Brasília), com a abertura dos portões às 7h30 e às 8h30. A duração será de 2h30.

Para os inscritos na disputa por vagas de nível superior (blocos 1 a 7), o teste terá 20 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa de conhecimento específico.

Para os candidatos de nível médio (bloco 8), o exame terá 20 questões de múltipla escolha de conhecimento geral e uma redação.

No mesmo dia será realizada a segunda prova, que começará às 14h30, com os portões abrindo às 13h e fechando às 14h. Os concorrentes terão 3h30 para entregar o teste.

Os candidatos de nível superior vão responder 50 perguntas de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Já os participantes para nível médio farão uma prova com 40 questões de múltipla escolha.

O LOCAL DE PROVA SERÁ O MESMO?

Segundo o Ministério da Gestão, em razão da situação atípica enfre ntada pelo Rio Grande do Sul, alguns locais de prova podem mudar no estado. Essa regra não vale para outras regiões, onde as provas deverão ser realizadas no mesmo lugar. “As equipes de logística estão trabalhando em conjunto com as autoridades locais [do RS]”, diz o órgão,

“Até o momento, não há indicativo de que haja necessidade de troca de locais de prova em outros estados, mas é importante ressaltar que os cartões de prova, com todos os detalhes e contendo os locais de prova de cada candidato, serão divulgados no dia 7 de agosto. Importante que os candidatos estejam atentos”, afirma ainda o ministério.

AS PROVAS SERÃO AS MESMAS QUE SERIAM APLICADAS EM 5 DE MAIO?

Segundo o ministério, as provas serão as mesmas. O órgão afirmou que todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil e estão em um local seguro. “Os malotes foram checados, um a um, por membros da rede de segurança, e foi identificado que não houve qualquer violação”, destacou a pasta.

No entanto, se o local da prova mudar, será feita a reimpressão do exame. “Em caso de ajuste nos locais de prova, somente esses malotes específicos serão reimpressos”, afirma a Gestão.

Segundo o MGI, a ação de segurança do concurso é coordenada pelo MGI, em rede formada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelas polícias Federal e Rodoviária Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Força Nacional, secretarias de Segurança Pública Estaduais, Fundação Cesgranrio e Correios.

GOVERNO ESTUDA NOVO CNU PARA 2026

A ministra Esther Duweck confirmou que o governo estuda realizar um novo Concurso Nacional Unificado no ano de 2026. Ainda não há detalhes do processo, que não foi totalmente confirmado e precisa de verba orçamentária.

Segundo a ministra, há ainda um outro impeditivo, que é a urgência de contratação em alguns órgãos. Neste caso, os que não podem esperar e já têm concurso autorizado poderão abrir sua própria seleção, à parte.

“Estamos discutindo o orçamento do ano que vem para ver a viabilidade de novas vagas e tentar casar as vagas ainda desse ano com as do ano que vem para a realização de um novo concurso”, afirma.

“Mas a decisão não está totalmente tomada, depende de disponibilidade orçamentária para novas vagas, uma série de coisas. E vamos, assim que a gente provavelmente enviar o projeto de lei orçamentária, vai ficar mais claro o cenário para o ano que vem, que vai permitir ou não a realização de um novo concurso unificado.”

VEJA NOVO CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

Divulgação do cronograma completo (DOU e site oficial) – 4 de julho

Abertura do sistema para candidatos solicitarem devolução da taxa de inscrição – 5 a 7 de julho

Abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local de prova – 5 a 7 de julho

Disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos – 7 de agosto

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 18 de agosto

Divulgação dos cadernos de provas – às 20h do dia 18 de agosto

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas – 20 de agosto

Previsão de divulgação dos resultados finais – 21 de novembro

Previsão de início da convocação de aprovados para posse – janeiro de 2025