Candidatos à Prefeitura de São Bernardo participam de debate de VEJA/ESPM em SP

Acontece amanhã, sexta-feira, 30 de agosto, em São Paulo, o debate promovido pela revista VEJA, em parceria com a ESPM, para as eleições municipais de 2024 com candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Participam quatro dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto: o deputado federal Alex Manente (Cidadania), a empresária Flávia Morando (União Brasil), o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

O debate será realizado a partir das 11 da manhã, na sede da ESPM em São Paulo (rua Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana). Serão cinco blocos, totalizando 1 hora e 20 minutos de duração. A moderação será feita pela jornalista Marcela Rahal, âncora do programa Ponto de Vista (de VEJA).

O debate será o terceiro de uma série promovida pela revista VEJA em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o instituto Paraná Pesquisas e o escritório Bonini Guedes Advocacia.

A transmissão será feita pelo canal de VEJA no YouTube, pelo site da revista (www.veja.com.br) e pela plataforma de streaming VEJA+. O primeiro debate, com a participação dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, aconteceu no dia 19 de agosto.

Litoral paulista e Rio de Janeiro

O debate entre os candidatos à eleição de Santos, marcado para o próximo dia 2 de setembro, será o quarto da fase paulista da série. Foram convidados o atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), a deputada federal Rosana Valle (PL) e a vereadora Telma de Souza (PT).

O ciclo ainda incluirá debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, em 12 de setembro. Foram convidados o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) e Marcelo Queiroz (PP) e o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil).

Organização dos debates

No primeiro bloco, o candidato que fará a pergunta inicial do debate será escolhido por sorteio. O participante escolherá a quem dirigirá sua pergunta, e o respondente fará a pergunta seguinte ao candidato de sua escolha. Cada candidato só pode ser escolhido uma vez para responder, portanto só poderá fazer questionamentos em uma única oportunidade. As perguntas têm de ser feitas em 30 segundos. Para as respostas, os candidatos têm 1 minuto e 30 segundos. Haverá réplica e tréplica, cada uma com 30 segundos.

No segundo bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de VEJA. O jornalista escolherá um candidato a quem dirigirá seu questionamento e um candidato que deverá comentar a resposta do outro. A pergunta deve ser feita em 30 segundos e o candidato escolhido tem 1 minuto e 30 segundos para elaborar a resposta. O comentário poderá ter 1 minuto, e a tréplica, também 1 minuto.

O terceiro bloco seguirá o formato do primeiro; o quarto bloco, o do segundo. No quinto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer comentários finais acerca do debate e deixar uma mensagem ao eleitor.