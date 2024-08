Candidato a prefeito de Itatinga (SP) é encontrado morto em casa

Lukas Machado, vereador e candidato à Prefeitura de Itatinga, foi encontrado morto em casa nesta sexta-feira (23).

Lucas Fernando Pepe Machado, de 30 anos, foi encontrado caído pela mãe por volta das 9h. Conhecido como ”Lukas Machado”, ele concorria à prefeito pelo partido Podemos e estava em seu segundo mandato como vereador, o mais jovem da cidade nessa posição.

A mãe de Lucas tinha saído da residência pouco antes. Na volta, se deparou com o filho já sem vida e com um pequeno corte no nariz, segundo relato de familiares ao UOL. Ele chegou a ser levado ao Hospital de Santa Terezinha de Itatinga, e agora o corpo foi encaminhado ao IML de Botucatu.

Ainda não há informações de horário e local de seu velório e sepultamento. ”Itatinga está em luto e pedimos para que todos orem por sua alma. Que sua memória seja honrada e seu legado de amor e dedicação permaneça vivo nos corações daqueles que tiveram o privilegio de conhecê-lo”, escreveu a assessoria do vereador.

A Câmara Municipal lamentou o ocorrido. ”Em nome dos vereadores, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Lukas Machado, Neste momento de dor, nos solidarizados com os familiares e amigos e desejamos que descanse em paz.”

O UOL tenta contato com a SSP. Ainda não houve retorno, mas espaço segue aberto para manifestação.