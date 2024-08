No próximo sábado (24), a FGV Editora, lança, no Rio de Janeiro, o livro Candidatas – Os primeiros passos das mulheres na política do Brasil. De autoria das cientistas políticas Malu Gatto (University College London) e Débora Thomé (Fundação Getúlio Vargas), a publicação apresenta vivências de mulheres empoderadas negras, brancas, jovens, idosas, de todas as regiões do país e de todos os partidos, com experiências bem diferentes.

O Brasil é hoje um dos piores países do mundo em presença de mulheres na política; o pior da América Latina. Na Câmara dos Deputados, atualmente, 17,7% dos postos são ocupados por mulheres, e 82,3% por homens. Na prática, são eles que podem decidir sozinhos sobre todas as agendas, inclusive aquelas que dizem respeito às mulheres.

Candidatas: os primeiros passos das mulheres na política do Brasil

Malu Gatto e Débora Thomé

200 páginas

R$52,00

FGV Editora

Lançamentos:

24 de agosto

Janela Livraria – R. Maria Angélica, 171 – loja B – Jardim Botânico, Rio de Janeiro