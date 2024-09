Candidata Flavia Morando reúne 10 mil pessoas no Centro de São Bernardo

Uma multidão de 10 mil pessoas tomou as ruas da área central de São Bernardo na manhã deste domingo (29/9) em apoio à candidatura de Flávia Morando à Prefeitura de São Bernardo. A onda amarela liderada pela postulante ao Paço pelo União Brasil demonstra a força do projeto de continuidade ao trabalho que está sendo realizado na cidade desde 2017 pelo prefeito Orlando Morando.

A sete dias da eleição, a Caminhada da Vitória levou para a Avenida Prestes Maia e ruas do entorno apoiadores de todas as idades, desde crianças, jovens, adultos e idosos. Além do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando, e de familiares da candidata a prefeita, marcaram presença o candidato a vice, Dr. Luís Davanzo, e os candidatos a vereador integrantes da Coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo, que reúne os partidos União Brasil, Republicanos, PRD e Novo.

Única candidata que conta com apoio do atual chefe do Executivo de São Bernardo, Flávia Morando fez questão de destacar o fortalecimento da campanha nesta reta final. “Estamos muito felizes com o retorno que vem das ruas. A população está do nosso lado, porque entende que sou a única candidata que vai dar continuidade ao trabalho do Orlando, garantindo que todos os avanços que essa cidade teve nos últimos oito anos sejam mantidos. Nosso projeto é o mais seguro, com propostas viáveis e que tem compromisso com o morador”, sustenta.

Já o prefeito Orlando Morando ressalta a confiança no trabalho da Flávia Morando. “Eu não indicaria à minha sucessão alguém em quem eu não confiasse plenamente. A Flávia é séria, dedicada, mulher forte e determinada, a pessoa certa para seguir com esse trabalho. Não podemos dar margem para a volta do retrocesso. São Bernardo precisa e merece continuar no rumo do desenvolvimento e do progresso, com oportunidades para seus moradores”, diz.

PLANO DE GOVERNO – Propostas sérias, comprometidas com o Orçamento Municipal e capazes de serem executadas. Esse é o modelo de gestão que deu resultados com o Orlando Morando e que integra o plano de governo da Flávia Morando. “A população entende que o melhor modelo de político é o gestor, aquele que tem palavra e cumpre o que diz, sem promessas eleitoreiras vazias. Nosso plano de governo é ousado e está dentro do que é possível de se fazer para que São Bernardo do Campo siga uma cidade cada vez melhor para se viver”, comenta Flávia.

Na área da mobilidade urbana, entre as principais propostas estão a construção de três novos viadutos: no Km 18 da Via Anchieta, proporcionando mais uma entrada e saída para a cidade; um viaduto para conectar a Avenida Lucas Nogueira Garcês à Avenida Pereira Barreto, facilitando o acesso para Santo André; e outro viaduto ligando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta.

Para a Educação, o pacote de melhorias inclui a municipalização do ensino no segundo ciclo do Fundamental (6º a 9º ano), ampliação das escolas de tempo integral, manter o compromisso de entrega de uniforme e material escolar no primeiro dia de aula, oferecer merenda nas férias para os 80 mil alunos da rede municipal e ampliar parcerias com organizações civis para manutenção do fila zero nas creches, além de incluir na grade escolar aulas de artes marciais.