Candidata a vereadora Brunella Hilton é presa por tráfico de drogas

Brunella Hilton, de 23 anos, é candidata a vereadora de São Paulo pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) nas eleições de 2024, foi detida em flagrante sob a acusação de comercializar brigadeiros que continham maconha.

A prisão ocorreu no dia 2 de março, na Avenida São João, localizada no centro da capital paulista.

De acordo com informações da Polícia Civil, durante a abordagem foram apreendidos mais de 800 gramas da substância entorpecente, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Desaparecimento

Além do incidente recente, a família de Brunella registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento no último sábado (15). Sua mãe, que reside em Coimbra, Minas Gerais, relatou que não tinha contato com a filha há 15 dias e se deslocou até São Paulo na tentativa de localizá-la.

A situação alarmou também a direção do PSOL, que expressou preocupação e iniciou esforços para coletar informações sobre o paradeiro da candidata. A 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas confirmou ter se comunicado com os familiares para informá-los sobre os desdobramentos do caso.

Atualmente, Brunella encontra-se detida no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da cidade. Reconhecida como uma mulher trans e ativista dos direitos LGBTQIA+, Brunella participou da candidatura coletiva chamada “Bancada dos LGBTQIA+” do PSOL, que obteve 1.113 votos nas últimas eleições municipais.