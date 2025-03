Câncer de Tireoide: um alerta para a saúde no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é uma data para celebrar conquistas, mas também para reforçar a importância do cuidado com a saúde feminina. Entre as doenças que acometem mais as mulheres, o câncer de tireoide se destaca como um dos mais frequentes, exigindo atenção redobrada para prevenção e diagnóstico precoce.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de tireoide é o quinto mais comum entre as mulheres, sendo cerca de três vezes mais frequente nelas do que nos homens. Apesar de, na maioria dos casos, ter um bom prognóstico, a detecção precoce é fundamental para um tratamento mais eficaz.

Atenção aos sintomas

Muitos casos de câncer de tireoide são diagnosticados acidentalmente, já que a doença pode ser silenciosa em seus estágios iniciais. No entanto, alguns sinais podem servir de alerta, como:

Nódulo ou inchaço no pescoço;

Rouquidão persistente;

Dificuldade para engolir;

Sensação de aperto na garganta.

“O acompanhamento médico regular é essencial para identificar precocemente qualquer alteração na tireoide. Exames como a ultrassonografia da região cervical podem ser decisivos para um diagnóstico preciso”, explica o Dr. Jefferson Medeiros, especialista em Cirurgia de cabeça e pescoço.

Estilo de vida e prevenção

Embora não existam formas diretas de prevenir o câncer de tireoide, manter um estilo de vida saudável pode reduzir riscos gerais de doenças. Uma alimentação equilibrada, rica em iodo, a prática regular de atividades físicas e o controle do estresse são fatores que contribuem para o bem-estar e a saúde da tireoide.

Outras doenças que afetam as mulheres

Além do câncer de tireoide, as mulheres devem estar atentas a outras condições de saúde, como o câncer de mama, câncer do colo do útero, osteoporose e doenças cardiovasculares. O acompanhamento médico periódico e a realização de exames preventivos são fundamentais para a manutenção da saúde.

Neste Dia Internacional da Mulher, o alerta fica para a importância de cuidar da saúde de forma integral. “Mulheres exercem múltiplos papéis em suas vidas, mas não podem deixar o autocuidado de lado. Priorizar a saúde é um gesto de amor próprio e também de responsabilidade”, conclui Dr. Jefferson Medeiros.