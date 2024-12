Câncer de pele: Cinco dicas para se proteger durante a chegada do verão

Com a proximidade do verão, que terá início em 21 de dezembro,é essencial redobrar os cuidados com a saúde para aproveitar a estação mais quente do ano com segurança e bem-estar. Este período traz temperaturas elevadas e maior exposição ao sol e também é sinônimo de calor, praias e maior exposição ao sol, o que demanda atenção especial à hidratação, à alimentação e, principalmente, à proteção contra os raios UV, principais causadores do câncer de pele.



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pele representa 33% de todos os diagnósticos oncológicos no país. A principal causa é a exposição inadequada à radiação solar, sendo especialmente preocupante para pessoas com pele clara, histórico familiar da doença ou grande quantidade de pintas. Diante desse cenário, a campanha Dezembro Laranja reforça a importância da conscientização e da prevenção destacando a necessidade do uso do protetor solar,a realização de autoexames regulares e a consulta imediata de um dermatologista ao identificar alterações na pele, como manchas ou pintas que mudam de forma, cor ou tamanho.

No Nordeste, devido a alta reincidência de radiação solar, foram registradas mais de 5 mil internações por neoplasia maligna da pele na região entre 2019 e 2023 apenas na região, segundo uma pesquisa do Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. O estudo também mostra que Pernambuco teve a maior quantidade de hospitalizações (1.782), enquanto Sergipe registrou o menor número (107 casos).

De acordo com Rossana Fischer, dermatologista do Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP), localizado em Campina Grande, interior da Paraíba, cuidar da pele é fundamental não apenas para prevenir o câncer, mas também para manter a saúde e a qualidade de vida durante todo o ano. “É importante estar alerta para os sinais como manchas que crescem rapidamente, lesões que coçam, ardem ou sangram e feridas que não cicatrizam”. Além disso, a dermatologista também destaca as principais dicas para um verão seguro e saudável: