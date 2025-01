Cancelamento de Obras de Neil Gaiman Após Acusações de Abuso Sexual

Recentemente, a editora Dark Horse anunciou a suspensão da publicação das obras do renomado autor Neil Gaiman, em resposta a sérias acusações de abuso sexual. Em um comunicado divulgado na plataforma X, a editora afirmou: “A Dark Horse leva a sério as acusações contra Neil Gaiman e não iremos mais publicar suas obras. Confirmamos o cancelamento da saga e da antologia ‘Anansi Boys’.”

Originalmente, a série de quadrinhos “Anansi Boys” era composta por sete volumes, com um oitavo volume programado para lançamento em fevereiro, agora também cancelado pela editora.

Além disso, outras produções ligadas ao autor foram afetadas. A série “Garotos Detetives Mortos”, que seria lançada na Netflix em 2024, foi cancelada. A Disney interrompeu o desenvolvimento da adaptação de “O Livro do Cemitério”, enquanto a terceira temporada da série “Good Omens” no Prime Video foi reduzida a um único episódio de 1h30. Embora essas decisões tenham sido anunciadas após o surgimento das acusações, não está claro se elas estão diretamente relacionadas às alegações feitas contra Gaiman. Por outro lado, a segunda temporada de “Sandman”, prevista para a Netflix, continua programada para ser lançada ainda este ano.

As acusações incluem relatos de pelo menos oito mulheres que alegam ter sido vítimas de abuso sexual por parte do autor. O caso ganhou notoriedade em julho de 2024, quando o site britânico Tortoise Media lançou um podcast que detalhava as alegações de cinco mulheres. Em 13 de janeiro, uma reportagem da New York Magazine trouxe à tona os relatos adicionais de mais três mulheres.

Dentre as acusadoras, duas tinham vínculos profissionais com Neil Gaiman. Scarlett Pavlovich, uma das ex-funcionárias que foi contratada como babá do filho do autor e sua então esposa Amanda Palmer aos 22 anos, relatou um incidente em que Gaiman teria entrado na banheira onde ela estava tomando banho e a agrediu sexualmente. Em outra ocasião, ela afirmou ter sido estuprada em um quarto de hotel onde a criança também se encontrava.

Neil Gaiman, por sua vez, refutou as acusações. Em um post em seu blog, ele se declarou “descuidado” nas interações com as mulheres envolvidas, mas sustentou que todos os encontros foram consensuais. Ele acrescentou: “Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas simplesmente nunca aconteceram; outras foram distorcidas de tal forma que não têm relação com a realidade.”