Canal do Panamá em foco: auditoria e tensões internacionais

O governo panamenho anunciou o início de uma auditoria para investigar a subsidiária da empresa chinesa Hutchison Holdings, responsável pela operação de diversos portos ao longo do Canal do Panamá. Esta ação surge em um contexto delicado, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou a intenção de retomar o controle do canal, alegando que Pequim estaria exercendo influência sobre essa importante via marítima.

Auditoria e transparência nos contratos

Florez, representante da Autoridade Marítima do Panamá (AMP), confirmou que a administração da Panama Ports Company foi notificada sobre o processo de auditoria. “Os auditores chegaram à Companhia Portuária do Panamá para iniciar uma auditoria abrangente que visa garantir o uso eficiente e transparente dos recursos públicos”, destacou.

A Controladoria panamenha tem como objetivo avaliar se os contratos de concessão firmados entre a Panama Ports Company e o governo são devidamente cumpridos, além de verificar a precisão na declaração de receitas e pagamentos feitos pela empresa ao Estado.

A Hutchison Ports se manifestou, assegurando que mantém uma relação “transparente e colaborativa” com as autoridades panamenhas.

Embate entre Panamá, EUA e China

O clima político se intensificou após as declarações de Trump, que durante seu discurso de posse reafirmou sua posição de recuperar o controle do canal interoceânico, afirmando: “A China está operando o Canal do Panamá e nós não o demos à China. Nós o demos ao Panamá e vamos tomá-lo de volta”.

Em resposta, o presidente panamenho José Raúl Mulino participou do Fórum Econômico Mundial em Davos e declarou que o canal não é uma concessão. Segundo Mulino, a administração do canal é resultado de longas lutas populares e dos acordos firmados em 1977 entre os EUA e Panamá, que culminaram na transferência de controle em dezembro de 1999.

“Rejeito tudo o que Trump disse, primeiro porque é falso e, segundo, porque o Canal do Panamá pertence ao Panamá e continuará a pertencer ao Panamá“, declarou Mulino em sua intervenção no fórum.

O presidente também enfatizou a importância das relações bilaterais com Washington em outras áreas, especialmente no tocante à segurança. Em meio à tensão, a China reiterou através de seu porta-voz que “nunca interferiu” na administração do canal, garantindo que não participa da gestão ou operação dessa importante via marítima.