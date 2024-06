Can-Am estimula experiências e regulamentação para veículos off-road

Seja para o trabalho no campo, o turismo ou o meio esportivo, o segmento de veículos off-road está em ascensão e ainda longe de atingir todo o seu potencial no Brasil. A constatação é da Can-Am, marca assinada pelo grupo canadense BRP, referência mundial na fabricação de quadriciclos e UTVs.

De acordo com Fernando Alves, Country Manager da operação da BRP no Brasil, os percentuais de vendas no último ano destacam o país como um dos mercados mais promissores para o grupo canadense. “Tivemos aumento de unidades vendidas de 42% no atacado e de 53% no varejo. Difícil imaginar um modelo de negócios com tanto crescimento no Brasil, realmente são números excepcionais.”

Desta forma, ao lado da China, o Brasil desponta como um grande centro de negócios para a BRP – que ainda concentra seu maior número de vendas nos Estados Unidos e no Canadá. “Quando analisamos o mercado brasileiro, fica claro que ainda há muito a ser explorado. Desta forma, a BRP tem atuado em diversas frentes, sempre com o objetivo de que as atividades que envolvem produtos de esportes motorizados sejam regulamentadas e cada vez mais difundidas no país. Temos como ponto favorável o fato do Brasil ser um país continental, com diversos locais propícios às atividades ao ar livre, um verdadeiro ‘playground’ para os nossos produtos”, continua Alves.

Regulamentação – Para que as atividades com UTVs e quadriciclos sejam popularizadas no país, a Can-Am está diretamente envolvida nas discussões que envolvem a regulamentação dos veículos off-road em locais públicos. A marca faz parte da ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), que tem desempenhado papel importante no processo.

“A gente acredita que, para liberar o uso em locais públicos, são necessárias regras claras, educação dos condutores e fiscalização rígida para os UTVs e quadriciclos. O nosso objetivo é que as atividades sejam popularizadas, mas sempre com informação, respeito e segurança no trânsito e no meio ambiente”, conclui Alves.

Operadoras – Os passeios com veículos off-road já são realizados no Brasil por meio de operadoras habilitadas. A Can-Am é parceira da Somos Adventure, na região de Gramado e Canela (RS); da ROX Motors, com base em Tuiuti (SP); e da Sertões Experience, que atua nos arredores de Jericoacoara (CE). As três têm estrutura de ponta para oferecer experiências a todo perfil de público, incluindo proprietários e quem nunca teve contato com veículos off-road.

Para todos os usos – A Can-Am apresenta grande leque de UTVs e quadriciclos ideais para cada tipo de aplicação. Entre os UTVs, o Maverick Sport DPS (dois lugares / a partir de R$ 142.990,00) e o Maverick Sport MAX DPS (quatro lugares / a partir de R$ 162.990,00) são ideais para o lazer (mais informações). Já o Maverick R X RS (a partir de R$ 364.990,00) é o topo de linha no segmento de desempenho esportivo, a grande novidade em provas de modalidades como o rali (mais informações). Para o trabalho pesado fora-de-estrada, destaque para o Defender (a partir de R$ 99.990 / mais informações).