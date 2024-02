Campus Sorocaba da UFSCar sediará IV Simpósio de Pesquisa em Juventude no Brasil

Até o dia 19 de fevereiro estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos no “IV Simpósio de Pesquisa em Juventude no Brasil: Novos desafios investigativos”. Este ano, o evento será realizado entre os dias 9 e 11 de abril, no Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e haverá transmissão online das conferências e mesas, para alcançar um público mais amplo.

Essa edição tem como objetivos principais refletir sobre a produção de conhecimento em torno da condição juvenil; contribuir para avanços no campo da pesquisa sobre a temática da juventude e para a produção de subsídios às políticas públicas voltadas a jovens; e fortalecer a articulação de pesquisadores e pesquisadoras de todas as regiões do Brasil.

O Simpósio é uma iniciativa da Rede de Pesquisa em Juventude no Brasil (Redejuve), dando sequência a eventos organizados desde 2017, os quais tiveram a oportunidade de estreitar laços entre pesquisadores e pesquisadoras de diversas regiões, produzindo efeitos positivos para o campo de estudos da juventude, inclusive para realização de pesquisas conjuntas, além da criação de uma revista – Jovens do Sul Global. A atual proposta, que conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e com a parceria do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Juventude, Gerações e Temas Contemporâneos (JUVGTC) da UFSCar, tem como desafio aprofundar o olhar para a produção de conhecimento sobre a juventude, considerando uma maior diversidade de temas, espaços de circulação juvenis e diferentes campos disciplinares.

O evento também pretende contemplar a apresentação de trabalhos de estudantes de mestrado e doutorado regularmente matriculados em programas de pós-graduação, podendo contar com a coautoria da pessoa orientadora e de indivíduos pós-graduados que defenderam dissertação ou tese entre os anos de 2019 e 2024. Os trabalhos devem ter como foco a temática da(s) juventude(s),

As inscrições podem ser feitas por este link (https://bit.ly/3upsn30) e mais informações estão disponíveis no site do Simpósio (https://bit.ly/3wg9S1i).