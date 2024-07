Campus Party Brasil engaja área gratuita com torneios de eSports e exposição de games

A 16ª edição da Campus Party Brasil, que ocorrerá entre os dias 9 e 14 de julho, no Expo Center Norte, terá como uma das principais atrações as atividades relacionadas a jogos eletrônicos. Depois do sucesso na edição passada a área gratuita da CPBR16 realizará uma exposição de games explorando a evolução dos jogos, desde o Pong até os consoles atuais. Além disso, a Campus Play receberá as competições de Valorant, Rainbow Six: Siege e Mobile Legends. Os torneios acontecerão entre 10 e 12 de julho. Os interessados podem se inscrever diretamente no evento. Outra novidade será a final da Liga Universitária de eSports no dia 13 de julho.

A CPBR16 receberá o tradicional torneio de Valorant. O jogo de tiro em primeira pessoa terá premiação total de R$ 3.300 e será disputado por equipes de cinco jogadores em partidas eliminatórias. Já a competição de Rainbow Six: Siege, jogo de tiro tático e de alta precisão que prioriza o trabalho em equipe, terá a premiação de R$ 3.300, com a disputa acontecendo entre equipes de cinco pessoas em partidas eliminatórias. Outra disputa já conhecida dos jovens frequentadores da CPBR é o Mobile Legends, um jogo de ação com muitos combates. O torneio será disputado por equipes de cinco pessoas em formato eliminatório, com a premiação total de R$ 3.400.

Segundo o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, as competições de eSports se tornaram uma das atividades mais procuradas durante o evento, com diversos talentos sendo reconhecidos durante os torneios realizados. “O crescimento do eSport na Campus Party é um reflexo desse movimento que está acontecendo mundialmente. Nos últimos três anos, temos testemunhado diversos jovens talentosos participando das competições durante o evento. Esse é nosso legado, dar reconhecimento para esses talentos que vislumbram se tornar jogadores profissionais”, pontua.

Além dos torneios de eSports, a CPBR16 terá a exposição Game Party, um espaço com exposição de consoles antigos, no qual contará a evolução dos emuladores, partindo do jogo Pong, lançado em 1972, até os videogames atuais. Na exposição, além de conhecer a história, os visitantes terão a oportunidade de jogar alguns games retrô. Já o espaço Workshop Login receberá palestras relacionadas ao universo dos games e eSports. Para mais informações, acesse o site oficial do evento. site oficial.

Serviço Campus Party Brasil – 16ª edição

Arena: de 9 a 14 de julho.

Área Open: de 10 a 13 de julho.

Local: Expo Center Norte.

Informações e ingressos: Site do evento.