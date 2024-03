Campos sai de Goiânia como vice-líder; Massa conquista o 2º lugar no domingo

O saldo do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, foi extremamente positivo em Goiânia: dois segundos lugares – um com Julio Campos e outro com Felipe Massa -, a volta mais rápida com Campos e, no fim, a vice-liderança do campeonato com o piloto #4.

Depois do segundo lugar no sábado, Julio Campos conquistou um bom sexto lugar no domingo, fez a volta mais rápida do fim de semana, e sai da primeira etapa como o segundo colocado do campeonato, a apenas seis pontos do líder. A calanga Lu, nova mascote dos Postos Petrobras, que estampa o capô do carro de Julio Campos, confirmou que é pé-quente.

Julio Campos largou em nono, pulou para sétimo na largada e para sexto após a parada de box. Ele soube se defender a atacar na hora certa para segurar a posição que o deixou como vice-líder da temporada.

“Fim de semana muito bom. Desde sexta, a gente viu o potencial do carro. As mudanças que a equipe fez para sábado deram muito certo e chegamos ao pódio. Acertamos na estratégia de pushs para a corrida de domingo e tivemos mais um bom resultado. Chegar assim numa equipe nova é bom demais”, vibrou Julio.

“Saímos daqui com o saldo positivo. O Julio, estreando com a gente, fez duas boas corridas e dá para perceber que o carro está num ótimo caminho para chegar no fim do campeonato brigando pelo título. Seguimos trabalhando ainda mais motivados com essa vice-liderança no campeonato”, disse Joselmo Barcik, o Polenta, chefe da equipe Pole Motorsport.

Felipe Massa largou em segundo e, com bom ritmo desde o início, segurou bem a posição até a bandeirada final.

“Estou feliz demais, porque são quatro pódios seguidos nas últimas quatro corridas. Hoje, faltou um pouquinho para acompanhar o Felipe Baptista, mas fizemos tudo certo e é outra história começar bem o campeonato”, comemorou Massa, que brincou: “Meu parceiro, o calango Brás dos Postos Petrobras, estava mais concentrado hoje e aceleramos juntos para esse pódio”.

“Final de semana muito bom do Felipe. Não foi perfeito, por causa da quebra de câmbio no sábado, mas sair daqui em sexto no campeonato é muito positivo. Acertamos na classificação, vamos corrigir os pequenos problemas para a próxima etapa e partir para a disputa do campeonato”, analisou o chefe da equipe TMG, Thiago Meneghel.

“Acabamos de lançar os nossos calangos, Lu e Brás, na nossa grande convenção esta semana e a Stock Car foi a primeira grande aparição para o público. Deram sorte para o Time Lubrax. Tivemos dois pódios com nossos pilotos, estamos bem na classificação e vamos lutar pelo título neste campeonato”, finalizou Vanessa Gordilho, vice-presidente de Produtos, Negócios e Marketing da Vibra.

A Stock Car volta a acelerar no Velocitta, em 24 de março.