Campos do Jordão tem música clássica, atividades para crianças e shows ao pôr do sol

Quem estiver em Campos do Jordão neste feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, de 6 a 9 de julho, poderá aproveitar uma série de atividades elaboradas para agradar toda a família. A cidade, que recebe até 28 de julho o Festival de Inverno de Campos do Jordão, considerado o maior festival de música clássica da América Latina, segue com uma vasta programação cultural para brindar moradores e visitantes. E, além das belas apresentações, haverá abertura de exposição, shows de outros ritmos musicais ao ar livre e até oficinas criativas para as crianças.

Um dos destaques é a abertura do “Projeto Pôr do Sol”, ação realizada no mês de julho, sempre ao entardecer das sextas e sábados, no mirante do Museu Felícia Leirner, ao lado do Auditório Claudio Santoro. Serão apresentações musicais ao ar livre e de onde se tem uma bela vista das montanhas da Serra da Mantiqueira e da famosa Pedra do Baú. A cantora Theresa Dalme abre a programação com o show “Bossa Nova” nesta sexta-feira, 5, às 16h30. No sábado, 6, no mesmo horário, o músico Krupinsk, acompanhado da sua banda, fará uma apresentação de R&B. Naluh, Fernanda Santos, Os Jonjos, Conjunto Aguará, Capital Inicial Cover e Chris Tavares são outros nomes confirmados para as próximas semanas, até o fim do mês. Os ingressos para cada apresentação custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia entrada).

Para as famílias com crianças, neste sábado, às 15h, haverá a oficina temática “Pintando o Pôr do Sol”, em que os participantes poderão vivenciar uma experiência de pintura, registrando as cores do entardecer, com ingressos nos mesmos valores das apresentações musicais. Também dentro do projeto “Férias no Museu”, as crianças que continuarem na cidade poderão participar da oficina “Brincando com as Notas Musicais”, promovida pelo Núcleo Educativo, que ensina a reconhecer e tocar notas musicais utilizando um kit de escala diatônica com 8 notas (Boomwhacker). As oficinas acontecerão nos dias 11, 18 e 25 de julho, às 15h, com ingressos a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Para mais informações, ligue para (12) 3512-2508.

Segunda semana do festival

A agenda do Festival de Inverno de Campos do Jordão destaca as apresentações da Orquestra Bach do Festival, formada por bolsistas, com Luis Otavio Santos na regência, no sábado, 6, às 20h30); e a primeira atração internacional desta edição em Campos, com os suíços do Geneva Brass Quintet, no feriado, 9, 11h. As apresentações serão no Auditório Claudio Santoro.

No Parque Capivari, haverá performances da Brasil Jazz Sinfônica, no sábado, às 16h; da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, no domingo, às 12h; e da São Paulo Big Band, na terça-feira, às 12h.

Também acontecerão os primeiros recitais na Capela São Pedro Apóstolo, localizada junto ao Palácio Boa Vista: com o violonista Eduardo Isaac, no sábado, às 17h, e a apresentação do Quarteto Kalimera, no domingo às 11h.

Aproveitando a visita ao Palácio Boa Vista, vale se programar para ver as duas exposições que comemoram os 60 anos do espaço. A primeira, batizada de “Centenário ‘Autorretrato I’, Tarsila do Amaral”, conta com 11 obras que celebram os 100 anos do icônico autorretrato da artistas e traz outros quadros que simbolizam as diversas fases da artista brasileira. A segunda mostra “Olhar a Terra, Ver o Céu” traz 41 obras de arte contemporânea que abordam a paisagem nos dias de hoje. A entrada é gratuita.

Shows no Capivari

Além das apresentações do Festival de Inverno, o Parque Capivari também terá movimentação cultural. Um dos destaques desta sexta, é a apresentação da Orquestra Lira Monsenhor Otaviano, às 17h. No sábado e domingo, a Banda Mississipi Jazz fará shows pelo parque em horários alternados. A programação é gratuita.

No dia 8, véspera de feriado, acontece o show de Dino Fonseca, um evento fechado com vendas pelo BaladAPP. E para quem for emendar a semana do feriado em Campos do Jordão, no dia 11, quinta-feira, poderá acompanhar a apresentação da Banda Alaia.

Para Sidney Isidro, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campos do Jordão (Comtur), esta variada programação cultural é muito importante para cativar os turistas que buscam fazer de cada visita à cidade uma oportunidade inesquecível. “A boa gastronomia, bons hotéis e as oportunidades de passeio junto à natureza completam a experiência de viagem”.

Rafael Marcandali, diretor do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, reforça que a cidade está buscando cada vez mais se firmar como o melhor destino de inverno do país. “E não é apenas nesta estação. Estamos trabalhando para mostrar aos turistas que a cidade mais alta do Brasil é atrativa também na primavera, verão e outono. Muitas novidades vão agitar o calendário de Campos do Jordão, atendendo tanto os moradores, quanto os visitantes”, completa.