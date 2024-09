Campos do Jordão sedia “12ª Oktoberfest” no Parque Capivari

Para quem gosta da cultura alemã, com direito a comida boa, música contagiante e claro, muita cerveja, já coloca na agenda: Campos do Jordão recebe, de 24 a 27 de outubro, no Parque Capivari, a “12ª Oktoberfest” com uma programação imperdível. A festa é promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) com entrada gratuita. Tudo isso com direito ao gostoso clima das montanhas da Serra da Mantiqueira.

Tradicional na década de 90, a Oktoberfest Campos do Jordão retorna após três décadas com força total. Para o presidente da ACE, Guilherme Centofante, o objetivo é resgatar e revitalizar um evento que teve grande importância para a cidade. “A Oktoberfest é um importante incremento para o turismo e economia local. Além disso, neste ano em que a cidade comemora 150 anos, o resgate da Oktoberfest, uma festa cheia de alegria, é um presente para moradores e visitantes”, ressalta.

A programação inclui apresentação musical da famosa Banda Dauerlauband, do Grupo de Dança Tanzfreunde, Concurso de Cerveja e muito mais. A Praça de Alimentação vai contar com barracas de comidas típicas e cervejas artesanais da região. Por sinal, a rota cervejeira de Campos do Jordão já conquistou espaço entre os principais atrativos da Serra da Mantiqueira.

Vale lembrar, segundo Centofante, que as atrações do local atraem turistas de vários cantos do país e exterior ao longo do ano todo. É considerada a cidade mais alta do país, localizada a cerca de 1,6 mil metros de altitude. “Campos do Jordão deixou de ser um destino de inverno e hoje, com sua alta gastronomia, rotas de cerveja e vinho, parques junto à natureza, o famoso chocolate e grandes eventos nos mais diversos segmentos atraem visitantes em todas as estações”, afirma.

O setor hoteleiro oferece diferentes meios de hospedagem, de pousadas mais simples aos resorts luxuosos. “Minha dica para quem pretende se hospedar na cidade durante a Oktoberfest é para que reserve com antecedência, tendo mais opções de escolha. Lembrando que, como sempre, a cidade está preparada para receber o turista com muito carinho e qualidade no atendimento”, diz.

CURIOSIDADE – A Oktoberfest teve origem em Munique, na Alemanha, e foi promovida pela primeira vez em 1810 para celebrar o casamento do príncipe Luís I da Baviera com a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen. A festa é ainda hoje promovida em diversos países e considerada uma das mais populares do mundo.

MAIS INFORMAÇÕES – Acompanhe as informações sobre a “12ª Oktoberfest Campos do Jordão” pelo insta oktoberfest.campodojordao.

A 12ª Oktoberfest Campos do Jordão é uma promoção da Associação Comercial e Empresarial (ACE), com o patrocínio master da Gård Cervejaria e apoio da Prefeitura Municipal, COMTUR, Parque Capivari e projeto Campos do Jordão 150+15.

SERVIÇO

12ª Oktoberfest Campos do Jordão

Data: de 24 a 27 de outubro

Horários: dia 24 (das 18h às 21h), dia 25 (das 12h às 21h30), dia 26 (das 12h às 22h), dia 27 (das 12h às 15h).

Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, número 1.291, no Capivari, Campos do Jordão/SP.

Informações: oktoberfest.campodojordao (insta)

Entrada gratuita