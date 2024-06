Campos do Jordão e São Paulo estão entre os destinos mais buscados para as férias de julho

A Booking.com – empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem – fez um levantamento de dados de hospedagem na plataforma* que revelou os destinos brasileiros mais buscados por viajantes do país e estrangeiros entre 01 e 31 de julho de 2024. As informações indicam as tendências de pesquisas por acomodações, não necessariamente convertidas em reservas.

Destinos mais buscados por viajantes brasileiros, na Booking.com, para as férias de julho:

Campos do Jordão (SP)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Fortaleza (CE)

Caldas Novas (MG)

Campos do Jordão, conhecida por seu clima frio e charmosa arquitetura, lidera o levantamento e atrai aqueles que buscam o aconchego das montanhas. São Paulo destaca-se no segundo lugar como opção para quem busca agito urbano, cultura vibrante e variada oferta gastronômica.

Rio de Janeiro e Fortaleza adicionam à lista as suas praias paradisíacas e clima tropical, e são destinos ideais para quem deseja relaxar sob o sol e explorar belas paisagens. Enquanto isso, Caldas Novas completa o ranking oferecendo águas termais revitalizantes e diversas opções de lazer, atraindo visitantes em busca de descanso e bem-estar durante suas férias.

Já entre os destinos no Brasil mais buscados pelos turistas estrangeiros para as férias de julho estão representantes das regiões Sudeste e Sul do país.

Destinos brasileiros mais buscados por viajantes estrangeiros, na Booking.com, para as férias de julho:

Rio de Janeiro (RJ)

Búzios (RJ)

São Paulo (SP)

Foz do Iguaçu (PR)

Florianópolis (SC)

A Booking.com também verificou que os argentinos são a nacionalidade que mais está buscando as cidades do Rio de Janeiro, Búzios e Foz do Iguaçu no período. Os americanos são os viajantes que mais procuram uma viagem para a capital paulista, enquanto os chilenos estão buscando acomodações em Florianópolis.

*Dados referentes a buscas realizadas por viajantes brasileiros, na Booking.com, para hospedagem entre os dias 01 e 31 julho de 2024. Por se tratar de informações de pesquisa de acomodações na plataforma, os resultados não refletem os destinos mais reservados no período. O levantamento dos dados foi realizado em 18 de junho de 2024.