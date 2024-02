Campo IV Centenário passa por revitalização em Santo André

O segundo subdistrito de Santo André está muito perto de ganhar mais uma praça de esporte totalmente revitalizada, inclusive com direito ao novo campo de futebol do Esporte Clube IV Centenário, na Vila Camilópolis. Será o 15º espaço voltado ao esporte e lazer a ser inaugurado na cidade.

Inicialmente a obra previa a revitalização do campo. Entretanto, após ouvir moradores, o prefeito Paulo Serra e a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos decidiram pela ampliação do projeto, sendo transformado, portanto, em uma praça de esportes.

Além do campo de futebol, que já está com o novo gramado sintético instalado, banco de reservas construído e ainda vai receber as torres de iluminação artificial, o local ainda vai contar com playground, academia, pista de caminhada e todo um paisagismo, que vai transformar por completo o espaço, atendendo demandas dos munícipes daquela região.

“É mais um campo que a gente tira do papel. Já mudamos a cara do futebol amador e de várzea aqui da cidade, e vamos entregar mais um aqui no IV Centenário”, destacou o prefeito Paulo Serra, que esteve no local com o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, e o adjunto José Antônio Ferreira.

“Vamos proporcionar mais qualidade de vida para essa região, para os moradores poderem curtir, viver e amar cada vez mais a nossa Santo André”, enalteceu o chefe do Paço andreense.

Antes deste, foram modernizados os campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba, GEJU (Jardim Utinga) e Vila Sá. E outros ainda estão passando por este procedimento, como o Alvi-Negro.

Quando pronto, o novo campo será um presente e tanto para o time que utiliza o espaço, caso do EC IV Centenário, tetracampeão da várzea andreense (1982, 1998, 1999 e 2014) e que completa 70 anos em 3 de junho deste ano.