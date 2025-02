Campo do Piraporinha é palco da abertura do Torneio das Escolinhas de Futebol

Lançamento do torneio contou com a presença de cerca de 200 crianças, entre meninas e meninos

O Campo Distrital do Padre Anchieta, o Campo do Piraporinha, em Diadema, foi palco da abertura do 1º Torneio Início das Escolinhas de Futebol da cidade, na manhã deste sábado (08), quando estiveram presentes cerca de 200 crianças, entre meninas e meninos, que participam das escolinhas espalhadas pelo município.

O prefeito Taka Yamauchi e o Secretário de Esportes, Jefferson Nogoseki, deram as boas-vindas às crianças, que participam das aulas nas escolinhas e do torneio, e aos pais, que lotaram as arquibancadas do Piraporinha, no evento que contou também com a presença do Secretário de Governo, Marcos Michels, e dos vereadores Reinaldo Meira e Juninho do Chicão.

Prefeito destaca compromisso com crianças e jovens

“Um programa importante para nossa cidade, acima de tudo, um compromisso com nossa juventude, com nossas crianças, dando oportunidade de trilhar o caminho do bem. E a gente sabe que investir em esporte, em saúde, realmente na qualidade de vida é a nossa maior intenção hoje”, destacou o chefe do Executivo.

Secretário indica aporte no esporte que pode passar de R$ 1 mi

Já Nogoseki falou de aporte financeiro, que pode ultrapassar a casa do milhão.

“A gente está fazendo um planejamento, mas vamos trazer algo aproximadamente, para investir, provavelmente, R$ 1 milhão, ou um pouquinho mais. É difícil falar de um número concreto, porque estamos fazendo toda reprogramação orçamentária”, explicou o Secretário, que concluiu avisando que cidade vai investir pesado no futebol, principalmente para as meninas:

“Mas, independente de valores, a continuidade desse programa, e fazer ainda maior, porque vamos abraçar o futebol feminino, a Copa de 2027 vai passar por São Paulo, e em Diadema vai ter um polo que a gente vai colocar para crescer, melhorar, recepcionar o futebol feminino, e isso vai ser abarcado pelas escolinhas de futebol já no segundo semestre”, projetou Jefferson.

Pai e torcedor, Evanildo é só elogios ao trabalho da escolinha

Para Evanildo Barros Almeida, pai do Guilherme Santos Almeida, que esteve no evento com a esposa Carla Alexandra Santos, e o sobrinho, Arthur Sampaio Santos, o ingresso do filho na escolinha de futebol trouxe muitos benefícios.

“Guilherme é aluno da Associação Águia Branca e optamos por colocá-lo na escolinha porque ele queria realmente fazer esse futebol E está sendo muito bom para ele e para gente. Porque a gente o tira do celular, da televisão e da rua, a gente está vendo muito resultado”, comemora o pai do jogador.