Campo de futebol do Parque do Pedroso recebe obras de revitalização

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) está realizando obras de revitalização do campo de futebol do Parque do Pedroso, além dos serviços de recuperação da conhecida “ponte amarela”, a principal via de acesso ao local.

Os serviços no campo envolvem drenagem para captação e escoamento da água da chuva, colocação de alambrado, novas traves, demarcação do campo, gramado natural e a construção de uma arquibancada. Os investimentos são da ordem de cerca de R$ 330 mil, com recursos provenientes de compensação ambiental, ou seja, sem custo para a autarquia.

O prefeito Paulo Serra vistoriou as obras que estão sendo realizadas pelo Semasa, responsável pela Unidade de Conservação. “Temos muito orgulho de ter recuperado o simbolismo do Parque do Pedroso. É a primeira vez que o nosso campo de futebol passa por completa revitalização, o que vai fomentar a prática esportiva e proporcionar mais lazer para a nossa gente”, afirma.

Neste ano, o Semasa já entregou o pedalinho, um marco da cidade nas décadas de 1970 e 1980 e o Parque Naturalizado, espaço que desperta o contato das crianças com elementos da natureza. “Com todas essas melhorias, conseguimos reaproximar o parque dos munícipes e até moradores de outras cidades, ampliando o cuidado e o carinho que as pessoas sempre tiveram com o Pedroso, que marcou a vida de muita gente”, diz o superintendente da autarquia, Ajan Marques de Oliveira.

O Parque do Pedroso também está sendo beneficiado por outras intervenções. Para melhorar a estrutura do local onde os comerciantes vendem comidas, bebidas e artesanatos, o Semasa construiu boxes que possuem identificação sobre cada produto. Os vendedores foram selecionados por meio de chamamento público e estão presentes sempre aos fins de semana e feriados, das 9h às 16h.

Além disso, a reforma da ponte amarela está na reta final. As obras acontecem deste agosto após a autarquia constatar que a estrutura apresentava avarias que poderiam comprometer a segurança dos visitantes. Outra benfeitoria que a Unidade de Conservação está ganhando é a troca de brinquedos do playground que estavam degradados ou quebrados. No total, está sendo investido quase R$ 1 milhão em todas essas intervenções, por meio de compensação ambiental.

As entregas estão previstas para acontecer em 8 de dezembro, data em que o Semasa realizará mais uma edição do Domingo no Pedroso, evento com diversas atividades culturais e de educação ambiental. O parque funciona de domingo a domingo, das 7h às 17h.