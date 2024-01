Camping dos Jovens Titãs é a atração no Shopping Praça da Moça

Nestas férias o Shopping Praça da Moça, em Diadema, preparou um divertido e inédito circuito para a criançada aproveitar. O “Camping dos Jovens Titãs” acontece de 15 de janeiro a 18 de fevereiro na praça de eventos do shopping e oferecerá um espaço interativo cheio de atividades para crianças de 04 a 12 anos. A atração é gratuita e funcionará de segunda a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 14h às 20h, com entrada da última turma às 19h30.

A famosa série animada da DC Comics conta a história dos irreverentes super-heróis adolescentes Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Cyborg. O canal Kids da DC no YouTube tem mais de 7,17 milhões de inscritos. “Buscamos uma atração de qualidade e gratuita para o período de férias escolares, além de ser uma ótima oportunidade para fazer passeios divertidos em família. Afinal, o empreendimento oferece espaço e atrações para públicos de todas as idades”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

O parque vai surpreender toda a família com uma grande variedade de atividades temáticas, proporcionando muita aventura. Na atração “Flutuando com a Ravena”, cubos divertidos e coloridos complementam a brincadeira e destacam a personalidade única da heroína. No espaço “Floresta com o Mutano”, os participantes poderão se divertir em uma parede de escalada, uma ponte móvel e uma tela de corda – todas com os devidos equipamentos de segurança. A diversão e a adrenalina serão garantidas neste espaço.

No ambiente “Aventuras com o Robin”, há um tronco cenográfico que oferece muitos desafios, como elásticos e um circuito divertido para a garotada. O “Cantinho do Ciborgue é um brinquedo especial dedicado a crianças com deficiência, com um ambiente preparado para oferecer conforto, diversão e acessibilidade. Um balanço seguro será instalado no local especialmente para receber a garotada.

Durante a atividade, haverá um painel de fotos para que as crianças possam registrar esse momento especial. O painel é colorido e reflete a individualidade dos membros dos Jovens Titãs. “A excelente localização do Shopping Praça da Moça o torna uma opção atrativa tanto para consumidores e visitantes das cidades do ABC Paulista. Buscamos uma opção de lazer licenciada para que moradores de Diadema e região possam trazer suas crianças para desfrutarem do evento,” finaliza Lima.

Serviço: Camping dos Jovens Titãs.

Data: de 15 de janeiro a 18 de fevereiro.

Horário: Segunda a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 14h às 20h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.