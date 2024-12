Campinas retoma vacinação contra covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos

A cidade de Campinas, em São Paulo, iniciou nesta segunda-feira (30) a vacinação contra a Covid-19 para crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, após receber um novo lote com 2.550 doses do imunizante da Pfizer. Essa ação marca a retomada do processo de imunização que estava suspenso desde o dia 16 de dezembro, devido à falta de vacinas.

As doses foram estrategicamente distribuídas em seis centros de saúde espalhados por diferentes regiões da metrópole, com o intuito de facilitar o acesso da população. A seleção dos locais priorizou unidades situadas em áreas densamente povoadas e de fácil acesso, como explica a Secretaria Municipal de Saúde.

Os centros de saúde que estarão oferecendo as vacinas são:

CS Florence (Noroeste)

Endereço: R. Osvaldo Peralva, s/n – Jardim Florence

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30; Sábado, das 8h às 12h30

CS São Quirino (Leste)

Endereço: Av. Diogo Álvares, 1450 – Parque São Quirino

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábado, das 8h às 12h30

CS Aeroporto (Sudoeste)

Endereço: R. Cairi, 315 – Vila Aeroporto

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábado, das 8h às 12h30

CS São José (Sul)

Endereço: Av. José Carlos do Amaral Galvão, 184 – Jardim São José

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30

CS Aurélia (Norte)

Endereço: R. Dona Licínia Teixeira de Sousa, 331 – Vila Proost de Souza

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábado, das 8h às 12h30

CS Vila Ipê (Suleste)

Endereço: Rua Synira de Arruda Valente, 1400 – Jardim dos Oliveiras

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábado, das 8h às 12h30

Para que as crianças sejam vacinadas, é necessário que os responsáveis compareçam a um dos centros de saúde mencionados com um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação da criança, caso disponível.

No que diz respeito aos demais grupos etários, crianças entre cinco e onze anos que pertencem a categorias prioritárias ainda aguardam o recebimento de novas remessas específicas para essa faixa etária. Por outro lado, vacinas para adolescentes e adultos acima de 12 anos que fazem parte dos grupos prioritários continuam disponíveis nas unidades de saúde.

Adicionalmente, pessoas entre cinco e cinquenta e nove anos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina também têm a oportunidade de se vacinar. A Secretaria alerta que caso novas vacinas atualizadas com cepas recentes se tornem disponíveis, será recomendado um intervalo de três meses após a última dose recebida antes que uma nova aplicação seja feita.