Campinas registra quarto caso de febre amarela em 2025

A Secretaria de Saúde de Campinas, São Paulo, anunciou nesta terça-feira (25) o registro do quarto caso de febre amarela na cidade em 2025. O paciente, um jovem de 24 anos, não possuía comprovação de vacinação contra a doença e apresentou os primeiros sintomas em 18 de fevereiro, sendo internado quatro dias depois. Após tratamento, ele recebeu alta após a recuperação.

Embora as autoridades ainda não tenham conseguido identificar o local exato da infecção, o paciente relatou visitas a áreas rurais de Joaquim Egídio e outras cidades vizinhas, que estão classificadas como regiões de risco para transmissão do vírus da febre amarela. O diagnóstico do jovem foi validado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Além do caso humano, as autoridades sanitárias informaram que um terceiro macaco foi encontrado morto com resultado positivo para a febre amarela. O animal foi coletado em 3 de março em uma área florestal em Sousas, nas proximidades do Rio Atibaia, onde já havia sido registrada outra morte de macaco devido à mesma doença.

Histórico de Casos

A Prefeitura de Campinas detalhou que o primeiro caso da doença neste ano foi o de um homem de 39 anos, residente na zona rural de Sousas, que faleceu no dia 3 de fevereiro após ser internado em Jaguariúna. Assim como o paciente mais recente, ele também não tinha registro de vacinação.

O segundo caso envolveu um homem de 55 anos que frequentemente visitava a região de Sousas. Ele ficou hospitalizado e recebeu alta em 4 de fevereiro após a recuperação.

Em relação aos primatas, até o momento deste ano foram registrados três casos positivos em macacos: um na área do Carlos Gomes em 20 de janeiro e dois em Sousas entre fevereiro e março. Apesar dos macacos não transmitirem a febre amarela diretamente para os humanos, sua morte é um indicativo da circulação do vírus na região, uma vez que esses animais geralmente não sobrevivem à infecção.

Vacinação Contra a Febre Amarela

A administração municipal recomenda que todos os moradores de Campinas com idade a partir de 9 meses que ainda não se vacinaram compareçam aos Centros de Saúde (CSs) para receber a imunização. A Prefeitura esclareceu que a vacinação é seletiva; pessoas acima de cinco anos que já tenham recebido pelo menos uma dose ao longo da vida não necessitam repetir a vacinação.

Informações sobre a Doença

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda e não contagiosa que pode ser transmitida por diferentes espécies de mosquitos. Nas áreas silvestres, os vetores incluem Haemagogus e Sabethes, enquanto na zona urbana o transmissor principal é o Aedes aegypti — conhecido por também disseminar dengue, zika e chikungunya. Segundo informações do Ministério da Saúde, os sintomas são semelhantes aos da dengue e incluem febre alta, dor no corpo e cefaleia; no entanto, a febre amarela apresenta uma taxa de letalidade significativamente maior.