Campinas registra mais de 500 interrupções de energia por pipas

Um recente estudo conduzido pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) revelou que, em 2024, foram registradas 1.152 interrupções no fornecimento de energia elétrica na região de Campinas (SP), todas atribuídas a pipas que se enroscaram ou romperam os cabos da rede elétrica. Campinas se destacou como a cidade com o maior número de ocorrências, contabilizando 542 interrupções.

As linhas utilizadas para empinar pipas, independentemente de serem revestidas com cerol ou outros materiais cortantes, representam um risco significativo. Elas não apenas rompem os cabos elétricos, mas também podem causar curtos-circuitos ao ficarem enroscadas na fiação.

A CPFL também alertou sobre os perigos potenciais que essas atividades podem trazer à população. Um caso recente ilustra essa preocupação: um jovem de 21 anos sofreu uma descarga elétrica ao tentar retirar uma pipa presa em um poste, resultando em sua internação no Hospital das Clínicas da Unicamp.

O levantamento detalha o número de interrupções nas diferentes cidades da região, conforme segue:

Campinas: 542

542 Sumaré: 202

202 Hortolândia: 146

146 Monte Mor: 81

81 Americana: 43

43 Itapira: 32

32 Valinhos: 25

25 Paulínia: 24

24 Espírito Santo do Pinhal: 19

19 Amparo: 14

14 Morungaba: 11

11 Águas de Lindóia: 4

4 Lindóia: 3

3 Socorro: 3

3 Serra Negra: 2

2 Santo Antônio do Jardim: 1

A fonte dos dados é a própria CPFL.

A CPFL enfatiza a importância da segurança ao soltar pipas e fornece recomendações cruciais para evitar acidentes. É fundamental manter distância de cabos elétricos, escolher áreas abertas para brincar e nunca tentar resgatar pipas presas em fios elétricos. Em caso de encontro com fios quebrados, a orientação é manter distância e contatar o serviço emergencial pelo telefone gratuito 0800 010 1010.

A preocupação com acidentes relacionados a pipas tem aumentado significativamente na região. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, entre janeiro e outubro de 2024, houve um aumento alarmante nos atendimentos ambulatoriais e internações relacionadas a acidentes com cerol, passando de 164 atendimentos e 47 internações em 2023 para 295 atendimentos e 40 internações este ano, representando um crescimento de quase 80%.

No esforço para mitigar esses riscos, o interesse por antenas corta-pipas tem crescido substancialmente. Uma pesquisa realizada pela EPTV em lojas especializadas em acessórios para motos mostrou um aumento na demanda por esses dispositivos em até 50%. Neste ano, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) distribuiu cerca de 2,5 mil antenas na cidade, enquanto as concessionárias Rota das Bandeiras e AutoBAn também entregaram outras duas mil cada.

No dia 22 de janeiro próximo, será promovida uma ação gratuita para a distribuição de antenas corta-pipas na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, das 9h às 12h.

A segurança deve ser sempre priorizada durante as brincadeiras com pipas. A conscientização sobre os riscos envolvidos é essencial para prevenir acidentes fatais e garantir uma prática segura dessa atividade recreativa.