Campinas registra mais de 300 casos de estupro em 2024

A Polícia Civil de Campinas, São Paulo, reportou um total alarmante de 351 registros de estupro até novembro de 2024. O dado reflete uma tendência crescente em comparação ao ano anterior, que teve 336 ocorrências no total. Em novembro, apesar de uma ligeira redução nos boletins de ocorrência, foram contabilizados 21 casos, que contribuíram para o aumento geral.

Dos 351 casos registrados este ano, impressionantes 253 (cerca de 72%) envolvem situações de estupro de vulnerável, que se referem a crimes cometidos contra crianças e adolescentes menores de 14 anos. Esta estatística enfatiza a gravidade da violência sexual direcionada aos mais jovens na metrópole.

O aumento nas denúncias é notável e culminou em agosto, quando Campinas registrou o maior número mensal de boletins de ocorrência relacionados a estupro em sua história. As autoridades têm promovido esforços significativos para encorajar as vítimas a denunciar essas violências, combatendo a subnotificação que historicamente aflige esses casos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado informou que está expandindo os canais disponíveis para denúncias e implementando campanhas de conscientização para incentivar as vítimas a buscar apoio. Além disso, a SSP destacou que Campinas agora conta com 12 Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), que oferecem atendimento especializado por videoconferência durante os plantões policiais. Dentre essas, sete foram inauguradas recentemente.

Adicionalmente, a cidade possui 141 DDMs territoriais e uma DDM Online que opera ininterruptamente, permitindo que as vítimas registrem ocorrências e solicitem medidas protetivas através da internet.

Embora os dados sobre estupro sejam preocupantes, outros indicadores criminais mostram uma estabilidade em relação aos homicídios dolosos em novembro deste ano, mantendo o mesmo número do período anterior com oito assassinatos registrados. No total do ano até agora, 80 pessoas foram vítimas de crimes violentos na cidade.

No tocante aos crimes contra o patrimônio, observa-se uma tendência de queda nas estatísticas. Contudo, houve um aumento nos furtos de veículos. Os números dos crimes contra o patrimônio em novembro revelam essa dinâmica:

Roubos: 478 (novembro/2023) versus 311 (novembro/2024)

478 (novembro/2023) versus 311 (novembro/2024) Roubo de veículos: 132 (novembro/2023) versus 94 (novembro/2024)

132 (novembro/2023) versus 94 (novembro/2024) Roubo de carga: 13 (novembro/2023) versus 3 (novembro/2024)

13 (novembro/2023) versus 3 (novembro/2024) Furtos: 1.588 (novembro/2023) versus 1.493 (novembro/2024)

1.588 (novembro/2023) versus 1.493 (novembro/2024) Furto de veículos: 280 (novembro/2023) versus 340 (novembro/2024)

A SSP afirmou estar monitorando atentamente os índices de criminalidade e intensificando as ações policiais e investigativas em resposta ao aumento nos furtos de veículos.

Esses dados sublinham não apenas o desafio contínuo enfrentado pelas autoridades em Campinas no combate à violência sexual e criminalidade em geral, mas também a necessidade urgente de medidas efetivas para proteger os cidadãos e garantir justiça às vítimas.