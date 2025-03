Campinas registra crescimento de aberturas de empresas em 2024

Um recente levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) revela que Campinas (SP) se destacou com um crescimento significativo no número de novas empresas, alcançando uma alta de 11% entre 2023 e 2024. No último ano, o município viu a criação de 9.762 empresas, comparadas às 8.773 registradas em 2023.

O setor que liderou as aberturas foi o comércio, incluindo a reparação de veículos automotores e motocicletas, que registrou a abertura de 1.974 novas unidades. Este cenário é interpretado pela prefeitura como um reflexo direto da robusta infraestrutura do município.

A análise realizada pela Jucesp não considera os dados relativos aos Microempreendedores Individuais (MEIs), que também têm um papel relevante na economia local.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, atribui este crescimento à localização estratégica da cidade. “Campinas possui condições ideais para atrair uma diversidade de empresas, devido à sua proximidade com importantes rodovias, a presença de um dos maiores aeroportos do Brasil, dois portos secos e um ambiente acadêmico vibrante, com duas universidades e 18 instituições de ensino superior”, destacou.

Além do comércio e serviços relacionados a veículos, outros setores também apresentaram números expressivos na abertura de empresas. O segundo lugar ficou com o setor de saúde humana e serviços sociais, que viu a criação de 1.374 novas unidades. Os dados sobre as principais áreas com novas empresas são os seguintes:

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas: 1.974 novas unidades

Saúde humana e serviços sociais: 1.374 novas unidades

Atividades profissionais, científicas e técnicas: 1.328 novas unidades

Atividades administrativas e serviços complementares: 1.295 novas unidades

Informação e comunicação: 600 novas unidades

No comparativo com o ano anterior, o setor de comércio também foi o mais ativo em 2023, com 1.803 novas aberturas. Os dados do ano passado mostram um cenário semelhante nas áreas de saúde humana e serviços sociais (1.221), atividades administrativas e serviços complementares (1.109), atividades profissionais, científicas e técnicas (1.107) e informação e comunicação (595).

Adriana Flosi enfatiza a importância do papel do governo em incentivar essas iniciativas empresariais para promover a criação de empregos qualificados para a população local.