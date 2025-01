Campinas registra aumento de 19,32% nos aluguéis em 2024, quarto maior aumento do país

Os preços de aluguel em Campinas, São Paulo, tiveram um aumento significativo de 19,32% no ano de 2024, conforme revelado pelo índice FipeZap em um relatório divulgado nesta terça-feira (14). Este crescimento posiciona Campinas como a quarta cidade com a maior elevação nos preços de aluguel no Brasil, superada apenas por Salvador (BA), Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS).

Em contraste com a média nacional, que apresentou um aumento de 13,50%, os dados demonstram que o crescimento dos aluguéis em Campinas se destaca consideravelmente. Esse índice é calculado com base em 36 cidades de dez estados e do Distrito Federal, e o aumento registrado supera a inflação do período, que foi de 4,83%. Para uma análise mais clara, confira os números:

Índice FipeZap Campinas: +19,32%

Índice FipeZap Nacional: +13,50%

Inflação em 2024 (IPCA): +4,83%

Com essa alta expressiva, o custo médio do aluguel na cidade subiu de R$ 34,87 por metro quadrado para R$ 41,66 por metro quadrado ao longo de um ano. Apesar da elevação notável, o valor médio dos aluguéis em Campinas ainda fica aquém da média nacional e também é inferior aos preços praticados em cidades como Barueri, São Paulo e Florianópolis.

Preços médios:

Campinas: R$ 41,66/m²

Média nacional: R$ 48,12/m²

Barueri: R$ 65,41/m²

São Paulo: R$ 57,59/m²

Florianópolis: R$ 54,97/m²

No contexto estadual, Campinas lidera a lista das cidades com maior aumento no preço dos aluguéis. Os dados são os seguintes:

Cidades de SP e variação percentual:

Campinas: +19,32%

Ribeirão Preto: +16,71%

São Bernardo do Campo: +15,03%

São José do Rio Preto: +14,66%

Praia Grande: +14,20%

São Paulo: +13,28%

Santos: +12,51%

São José dos Campos: +10,93%

Barueri: +10,75%

Guarulhos: +9,75%

Santo André: +8,74%

A economista Paula Reis do DataZAP analisou a situação e atribuiu o aumento acima da inflação ao desempenho robusto da economia brasileira e à força do mercado de trabalho. “Os dados de emprego desempenham um papel crucial no setor de locação. Quando há um aumento na renda das pessoas, isso gera uma maior demanda por imóveis e consequentemente pressiona os preços para cima”, explicou Reis.

A semana anterior trouxe à tona informações sobre o mercado imobiliário em Campinas com a divulgação de que os preços médios dos imóveis à venda também apresentaram uma alta significativa de 11% em 2024. Este aumento representa a maior variação já registrada desde o início da série histórica em 2014. O valor médio por metro quadrado passou de R$ 6.187 para R$ 6.888.

Aumentos nos preços dos imóveis para venda:

Crescimento em Campinas: 11%

Média nacional (FipeZap): +7,73%

IGP-M (até novembro): +6,54%

IPCA (Inflação): +4,64%

A análise dos dados históricos revela que o índice FipeZap acompanha o preço médio de venda em Campinas há mais de uma década. Desde então houve registros negativos em três anos específicos (2017, 2018 e 2021), mas desde a pandemia houve um crescimento significativo nos preços.

Crescimento comparativo por cidades no estado:

Santos: +13,50%

São José dos Campos: +12,26%

CAMPINAS: +11%

Guarulhos: +10,86%

Praia Grande: +10,57%

Barueri: +10,34%

São Bernardo do Campo: +9,11%

São José do Rio Preto: +8,98%

São Caetano do Sul: +8,67%

Ribeirão Preto: +8,21%

Santo André: +5,74%